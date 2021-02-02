Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону №4229 проголосував 251 народний депутат.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, законопроєктом “пропонується частково розв’язати проблему “кадрового голоду” в судовій системі шляхом розблокування і завершення безперервних конкурсних процедур, оголошених попереднім складом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а також шляхом проведення конкурсу для кандидатів, які, попри проходження всіх стадій добору, з незалежних від них причин не були призначені суддями”.

Йдеться про тимчасову передачу повноважень ВККС Вищій раді правосуддя щодо проведення і завершення спеціальної перевірки, оголошення та визначення результатів конкурсів для кандидатів у судді.

Як зазначив, представляючи законопроєкт, нардеп від “Слуги народу” Денис Маслов, цей документ стосується понад 40 кандидатів на посади суддів. Він уточнив, що на сьогодні новий склад ВККС не сформовано, а судова система потребує якнайшвидшого заповнення вакантних посад у місцевих та інших судах.

” Це ті кандидати, які ще до 2016 року отримали рекомендації ВККС та Вищої ради юстиції про призначення на посади суддів. Але у 2016 році Парламент ухвалив зміни до Конституції й закону про судоустрій, якими ВРЮ було перейменовано на Вищу раду правосуддя. У зв’язку з цим рекомендації щодо цих кандидатів було повернуто до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка мала провести повторну процедуру і передати рекомендації до Вищої ради правосуддя. ВККС замість цього переймалася проведенням конкурсу до Верховного Суду. І лише у 2019 році ВККС змогла оголосити конкурси для цих кандидатів. Але вже восени 2019 року цей Парламент припинив повноваження всіх членів ВККС, чим фактично заблокував проведення і завершення конкурсних процедур. Понад 40 кандидатів уже 5 років чекають свого призначення. Вже подано 4 заяви до Європейського суду з прав людини від цих кандидатів, і вони прийняті ЄСПЛ”, – пояснив нардеп.

Законопроєктом передбачено тимчасово, до моменту формування повноважного складу ВККС, передати окремі повноваження Вищій раді правосуддя (з метою завершення конкурсних процедур).

Варто відзначити, що в чаті нардепів від “Слуги народу” відбувалася жвава дискусія щодо цього законопроєкту. Зокрема, стосовно того, кого саме стосується документ – всіх зазначених суддів або лише тих, хто набрав прохідний бал під час конкурсу (зокрема на кваліфікаційному іспиті).