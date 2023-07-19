2022

Команда Мінцифри почала працювати над цифровізацією відбудови ще на початку повномасштабної війни. У березніроку запустили сервіс у Дії — Повідомлення про пошкоджене майно. За весь час українці подали понад 468 тисяч повідомлень.

Вся отримана інформація стала основою для запуску Реєстру пошкодженого та знищеного майна, над яким ми працювали спільно з Мінвідновлення та за підтримки USAID / UK Aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS».

Реєстр став фундаментом прозорої та ефективної відбудови. З одного боку, у ньому зберігається інформація про житлові будівлі та інші споруди, які постраждали через повномасштабне вторгнення. З іншого — держава може використовувати дані, щоб розуміти масштаби збитків і раціонально планувати процес відбудови.