Відбудова і перші результати єВідновлення: американська делегація USAID на чолі із Самантою Пауер відвідала Бучу
Під час візиту адміністраторки USAID Саманти Пауер у Бучу Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Азархіна та міський голова Бучі Анатолій Федорук ознайомили делегацію з процесом відшкодування збитків за пошкоджене майно та результатами роботи програми єВідновлення.
Середа, 19 липня 2023, 15:21
Теги: відбудова, Дія, єВідновлення, Міністерство цифрової трансформації
«В історії нашої цифрової держави єВідновлення — одна з найскладніших послуг у реалізації та одна з найпростіших для користувача. Дуже важливо, щоб процес відбудови був максимально прозорим і доступним для українців. Послуга єВідновлення — це не просто подання заяви в Дії. Це дані з реєстру, у якому фіксується інформація, і її неможливо змінити. Це перевірка даних в інших реєстрах. Це робота комісії на місцях та інші інструменти, як-от антифрод, що оцінюють, наскільки ефективно використовуються кошти, які отримують громадяни. Таких проєктів не було у світі. За весь час роботи єВідновлення українці вже подали понад 27 тисяч заяв. Біль ніж 1,4 тисячі з них вже отримали фінансову допомогу на відбудову домівок», — зазначив Михайло Федоров.
Команда Мінцифри почала працювати над цифровізацією відбудови ще на початку повномасштабної війни. У березні 2022
року запустили сервіс у Дії — Повідомлення про пошкоджене майно. За весь час українці подали понад 468 тисяч повідомлень.
Вся отримана інформація стала основою для запуску Реєстру пошкодженого та знищеного майна, над яким ми працювали спільно з Мінвідновлення та за підтримки USAID / UK Aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS».
Реєстр став фундаментом прозорої та ефективної відбудови. З одного боку, у ньому зберігається інформація про житлові будівлі та інші споруди, які постраждали через повномасштабне вторгнення. З іншого — держава може використовувати дані, щоб розуміти масштаби збитків і раціонально планувати процес відбудови.
Один зі складників відбудови — програма єВідновлення, яка відбувається повністю в цифровому форматі.
На першому етапі програми українці можуть подати заяву в Дії й отримати фінансову допомогу на ремонт пошкодженого житла. За цей час заяви подали понад 27 тисяч українців. 1,4 тисячі вже отримали кошти на загальну суму в понад 114 млн гривень.
Також цього тижня анонсували оновлення послуги єВідновлення — незабаром отримати компенсацію зможуть українці, домівки яких були зруйновані через російську агресію.