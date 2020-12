В 2020 році Ukrainian IT Awards відбувся вже вдев’яте, зазнавши ряд змін:

вперше єдиним і незалежним організатором конкурсу стала Асоціація “IT Ukraine”;

вперше конкурс відбувся за підтримки Міністерства цифрової трансформації України;

конкурс зазнав змін візуального стилю;

розширився перелік номінацій, серед яких з’явилися 2 командні — Innovation-Research of the year та Impact of the Year;

за об’єктивність оцінювання відповідав незалежний консультант з перевірки правильності підрахунку голосів — PwC в Україні;

участь у заході взяла рекордна кількість за всі роки існування конкурсу учасників — організатори отримали 182 заявки від 106 компаній;

фінал та церемонія нагородження відбулись в режимі Live Broadcast.

Костянтин Васюк, Виконавчий директор Асоціації “IT Ukraine”: “Цього року нам вдалось масштабуватися та залучити рекордну для нас кількість учасників — 106 IT-компаній! Особливу увагу разом з партнерами ми приділили змінам візуального стилю конкурсу, залучили також незалежного партнера з перевірки правильності підрахунку голосів PwC в Україні. Ми вдячні нашим партнерам, які підтримують нас і радіємо, що щороку їх становиться більше і більше. Дякуємо за довіру і учасникам, які діляться своїми професійними успіхами і створюють дійсно вагомі для IT-індустрії проєкти”.

Переможцями Ukrainian IT Awards 2020 стали наступні учасники та проєкти:

Business Analysis – Марія Шугурова, Lead Business Analyst/People Manager, EPAM Ukraine

Design – Алєся Подлєсная, Lead UX & Product Design, Piavita

Software Engineering – Олександр Неміш, Software Engineer, IOHK (Input Output)

Quality Assurance – Вікторія Таранюк, Associate QA Manager, GlobalLogic Ukraine

Management – Роман Марків, Program Manager, SoftServe

IT education – Оксана Сiтнікова, Director. Learning & Development, EPAM Ukraine

Infrastructure&DevOps – Станіслав Коленкін, Cloud Architect, SoftServe

Product Management – Богдан Кіт, Product Manager, Ring

Software Architecture – Роман Феняк, Cloud Solutions Architect, SoftServe

Impact of the Year – USF

Innovation-Research of the year – Mawi BP Watch.

Переможці отримали призи від партнерів конкурсу — сертифікати від Kyiv Mohyla Business School на навчання за наступними напрямками:

Менеджмент: основні вміння управлінця

Управління проєктами

Економічне мислення. Нові парадигми

Емоційна компетентність: складові продуктивної взаємодії

Стратегічний маркетинг для ТОП-ів.

Також подарунки для учасників підготувала команда Creative Quarter:

сертифікат на free space — Hot Desk plan (12 місяців) для переможців;

сертифікат на free space — Hot Desk plan (6 місяців) для фіналістів.

Олена Волкова, партнер PwC, зазначила: “Місія Ukrainian IT Awards резонує з філософією PwC. Впродовж багатьох років PwC інвестує у сферу технологій, зокрема, у сучасні IT-рішення, які ми використовуємо в аудиті. Технологічні досягнення українців відзначають галузеві організації та асоціації на міжнародній арені.

Українські спеціалісти розробляють ІТ рішення для топових світових компаній. Чимало популярних у всьому світі додатків створювалися в Україні, а сьогодні допомагають людям на всій планеті. Саме тому надзвичайно важливо знати імена тих фахівців, які стоять за численними IT досягненнями нашої країни та прославляють Україну як технологічну націю! PwC пильно стежила за правильністю підрахунку голосів конкурсу від початку оцінювання заявок командою експертного журі до затвердження результатів. Тож вітаємо майбутніх переможців і дякуємо за довіру”.

У 2020 році основним організатором Ukrainian IT Awards стала Асоціація “ІТ Ukraine”. З 2017 до 2020 року вона була співорганізатором конкурсу разом з SoftServe, компанією, яка заснувала його у 2012 році. Цього року компанії SoftServe, EPAM, Ubisoft та Intellias виступили партнерами номінацій. Конкурс відбувся за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.

Незалежним консультантом з перевірки правильності підрахунку голосів виступила компанія PwC в Україні.

Design&Development партнер конкурсу — компанія sense IT.

Банк-партнер Ukrainian IT Awards 2020 — UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Office-Partner конкурсу — Creative Quarter.

Локація-партнер — PMHUB.

HR-партнер — Work.ua.

Медіа-партнери: журнал “Бізнес”, #Bykvu.com.

Інформаційні партнери:

Lviv ІТ Cluster, Kharkiv IT-cluster, IT Dnipro Community, Kyiv IT Cluster, IT cluster Івано-Франківськ, IT Association Vinnytsia, Тернопільський ІТ Кластер, European Business Association, American Chamber of Commerce, 1991 Open Data Incubator, Unit.City, Radartech, BazaIT, Startup Kyiv, IHub, Art of Business Analysis, Project Management Institute, ITVDN, CyberBionic Systematics, LAMPOVOE IT, Wtech, Ukrainian Venture Capital and Private Equity Association (UVCA), IT Network, Happy Monday, Cherkasy IT Cluster, Rivne IT cluster, Business Analysis Community, International Institute of Business Analysis, ЛУН, flatfy, Projector.