22 грудня відбулась найбільша в Україні конференція про освіту в IT — Synergy. IT Business & IT Education. Цього року захід проходив всьоме, поєднавши online та offline-формати. Конференція залучила 43-х спікерів та рекордну кількість учасників — 1189.

Конференція складалася з доповідей експертів, тематичних панелей-дискусій та воркшопів. Вона поєднала на одному майданчику фахівців з боку бізнесу, держави та низки навчальних закладів для обговорення нинішніх викликів та подальшого розвитку IT-освіти.

Цього року обговорення відбувались навколо актуальних тем нових підходів до співпраці IT-бізнесу та IT-освіти, її діджиталізації та глобальних підходів до розвитку тощо. З детальною програмою заходу можна ознайомитись за посиланням.

Ключовими спікерами цьогорічної Synergy. IT Business & IT Education стали кандидатка наук та професорка Оклендського університету Барбара Оклі та Head of Learning Practice в EPAM Systems та професорка Мерілендського університету Сандра Лафлін.

Максим Почебут, керівник освітніх програм в EPAM Ukraine та Віце-президент з освітніх питань Асоціації “IT Ukraine” зазначає, що системному розвитку IT індустрії в Україні багато в чому сприяє співпраця ключових гравців в IT-освіті — бізнесу, держави та власне освітян. Саме тому запорукою ефективного розвитку ІТ індустрії є продуктивний діалог між освітянами та бізнесом, а також всебічна та вчасна підтримка держави та готовність управлінців брати до уваги потреби обох сторін.

“Synergy. IT Business & IT Education як майданчик для зустрічі освітян, бізнесу та влади і обговорення ними актуальних галузевих питань, є надзвичайно важливим для пошуку дієвих рішень. Цього року захід вперше проходив у змішаному форматі online та частково offline, що дозволило нам залучити віртуально експертів світового рівня”, — коментує Максим Почебут.

Ключову роль конференції у взаємодії бізнесу держави та освітян для розвитку IT-освіти відмічає і Андрій Переймибіда, директор Talent Acceleration Center у SoftServe. Він стверджує, що конференція Synergy. IT Business & IT Education є саме тим майданчиком, де можна підвести підсумки року в напрямку розвитку ІТ-освіти та обговорити подальшу стратегію ключових учасників. Це місце об’єднує однодумців та конкурентів, представників уряду, бізнесу та освіти. І якщо б не було такого місця, його варто було б створити.

В останні роки значно посилився тренд співпраці між освітянами, бізнесом та державою. Все більше уваги приділяється STEM-дисциплінам, сама ж IT-освіта діджиталізується та акцентує увагу в тому числі і на розвитку soft skills.

Сакало Євген Сергійович, керівник університетської програми GlobalLogic Ukraine додає, що надзвичайно важливо системно актуалізовувати та розробляти спільні освітні програми.

“На сьогодні в Україні працюють більше 185 тис. IT-фахівців, які розробляють технологічні рішення для компаній по всьому світу. Враховуючи швидкий розвиток ІТ-індустрії та попит на спеціалістів, можна спрогнозувати, що за кілька років ця цифра суттєво зросте. Звісно, ринок потребуватиме кваліфікованих працівників: Big Data, AI, AR, Data Science, Cybersecurity, Knowledge Engineers, тощо. Все це наукоємні дисципліни комп’ютерних наук, що потребують довготривалої та якісної підготовки, щоби конкурувати на світовому ринку”, — підкреслює вона.

Глобальними трендами у розвитку IT-освіти та інсайтами у галузі неврології в цьому контексті поділилась і Барбара Оклі, кандидатка наук та професорка Оклендського університету. Вона підкреслює, що освіта та ІТ мають симбіотичні стосунки — ми не могли б мати ІТ без освіти, і ми не могли б здобути освіту без ІТ.

“Деякі з найбільших останніх досліджень неврології показують велику цінність інноваційних навчальних методів, таких як практика пошуку та чергування, які допомагають студентам легше вивчати ІТ незалежно від їх віку”, — розповідає Барбара Оклі.

Організатор конференції — Асоціація “IT Ukraine”.

Партнери “Synergy. IT Business & IT Education” — компанії GlobalLogic, SoftServe, EPAM та Sigma Software.

Банк-партнер — UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Медіа-партнери — видання Mind.ua, Бізнес, Bykvu.com та Studway.com.ua.

Фотозвіт заходу ви знайдете за посиланням.