Конференція складалася з доповідей експертів, тематичних панелей-дискусій та воркшопів. Вона поєднала на одному майданчику фахівців з боку бізнесу, держави та низки навчальних закладів для обговорення нинішніх викликів та подальшого розвитку IT-освіти.

Цього року обговорення відбувались навколо актуальних тем нових підходів до співпраці IT-бізнесу та IT-освіти, її діджиталізації та глобальних підходів до розвитку тощо. З детальною програмою заходу можна ознайомитись за посиланням.

Ключовими спікерами цьогорічної Synergy. IT Business & IT Education стали кандидатка наук та професорка Оклендського університету Барбара Оклі та Head of Learning Practice в EPAM Systems та професорка Мерілендського університету Сандра Лафлін.

Максим Почебут, керівник освітніх програм в EPAM Ukraine та Віце-президент з освітніх питань Асоціації “IT Ukraine” зазначає, що системному розвитку IT індустрії в Україні багато в чому сприяє співпраця ключових гравців в IT-освіті — бізнесу, держави та власне освітян. Саме тому запорукою ефективного розвитку ІТ індустрії є продуктивний діалог між освітянами та бізнесом, а також всебічна та вчасна підтримка держави та готовність управлінців брати до уваги потреби обох сторін.

“Synergy. IT Business & IT Education як майданчик для зустрічі освітян, бізнесу та влади і обговорення ними актуальних галузевих питань, є надзвичайно важливим для пошуку дієвих рішень. Цього року захід вперше проходив у змішаному форматі online та частково offline, що дозволило нам залучити віртуально експертів світового рівня”, — коментує Максим Почебут.

Ключову роль конференції у взаємодії бізнесу держави та освітян для розвитку IT-освіти відмічає і Андрій Переймибіда, директор Talent Acceleration Center у SoftServe. Він стверджує, що конференція Synergy. IT Business & IT Education є саме тим майданчиком, де можна підвести підсумки року в напрямку розвитку ІТ-освіти та обговорити подальшу стратегію ключових учасників. Це місце об’єднує однодумців та конкурентів, представників уряду, бізнесу та освіти. І якщо б не було такого місця, його варто було б створити.

В останні роки значно посилився тренд співпраці  між освітянами, бізнесом та державою. Все більше уваги приділяється STEM-дисциплінам, сама ж IT-освіта діджиталізується та акцентує увагу в тому числі і на розвитку soft skills.

Сакало Євген Сергійович, керівник університетської програми GlobalLogic Ukraine додає, що надзвичайно важливо системно актуалізовувати та розробляти спільні освітні програми.

“На сьогодні в Україні працюють більше 185 тис. IT-фахівців, які розробляють технологічні рішення для компаній по всьому світу. Враховуючи швидкий розвиток ІТ-індустрії та попит на спеціалістів, можна спрогнозувати, що за кілька років ця цифра суттєво зросте. Звісно, ринок потребуватиме кваліфікованих працівників: Big Data, AI, AR, Data Science, Cybersecurity, Knowledge Engineers, тощо. Все це наукоємні дисципліни комп’ютерних наук, що потребують довготривалої та якісної підготовки, щоби конкурувати на світовому ринку”, — підкреслює вона.

Глобальними трендами у розвитку IT-освіти та інсайтами у галузі неврології в цьому контексті поділилась і Барбара Оклі, кандидатка наук та професорка Оклендського університету. Вона підкреслює, що освіта та ІТ мають симбіотичні стосунки — ми не могли б мати ІТ без освіти, і ми не могли б здобути освіту без ІТ.

“Деякі з найбільших останніх досліджень неврології показують велику цінність інноваційних навчальних методів, таких як практика пошуку та чергування, які допомагають студентам легше вивчати ІТ незалежно від їх віку”,  розповідає Барбара Оклі.

Організатор конференції — Асоціація “IT Ukraine”.
Партнери “Synergy. IT Business & IT Education” — компанії GlobalLogicSoftServeEPAM та Sigma Software.
Банк-партнер — UKRSIBBANK BNP Paribas Group.
Медіа-партнери — видання Mind.ua, Бізнес, Bykvu.com та Studway.com.ua.

Фотозвіт заходу ви знайдете за посиланням.