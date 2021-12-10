Про це повідомив глава держави у Twitter.
Спілкування президентів відбулося на тлі посилених контактів президента США Джо Байдена з державами-членами НАТО, зокрема й з Францією, після його відеосаміту з Владіміром Путіним 7 грудня, на якому основним питанням стало накопичення військ РФ біля українських кордонів.
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- Нагадаємо, за підсумками розмови президентів США і України Джо Байдена і Володимира Зеленського 9 грудня зрозуміло, що Сполучені Штати та їхні союзники й партнери віддані принципу “ніяких рішень чи дискусій про Україну без України”.
- В Адміністрації Байдена не впевнені, чи зможе Україна підписати угоду про членство в Північноатлантичному альянсі в найближчі десять років.
- Байден висловив стурбованість російськими військовими діями на кордоні з Україною та пригрозив санкціями у разі ескалації конфлікту. Джо Байден також заявив, що виключає відряджання американських військ в Україну для захисту країни від російського вторгнення.