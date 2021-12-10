Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон сьогодні провели телефонну розмову щодо ескалації на кордоні та розблокування Нормандського формату.

Про це повідомив глава держави у Twitter.

Спілкування президентів відбулося на тлі посилених контактів президента США Джо Байдена з державами-членами НАТО, зокрема й з Францією, після його відеосаміту з Владіміром Путіним 7 грудня, на якому основним питанням стало накопичення військ РФ біля українських кордонів.

Читайте також: Зеленський обговорив з Меркель і Макроном проведення саміту «нормандської четвірки»