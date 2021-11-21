Сьогодні, 21 листопада – річниця початку Революції Гідності. Учасники пам'ятної ходи вшановували пам'ять героїв України, які загинули за нашу свободу.

Про це повідомляє фотокореспондент #Букв.

На восьму річницю Революції Гідності активісти зійшлися у центрі столиці на Майдані незалежності, де й відбувалися ці пам’ятні та трагічні події.

Поруч із храмом Архистратига Михаїла та українських новомучеників української греко-католицької церкви відбулася панахида за героями Небесної сотні та загиблими захисниками України.

Учасники панахиди проголошували молитву, запалювали лампадки та покладали квіти до портретів убитих учасників Революції Гідності.

Активісти вигукували гасла “Слава Україні!”, “Героям Слава!”, “Україна – понад усе!” тощо. Також повторювали “Пам’ятаємо” та “Герої не вмирають!”

Перед цією подією активісти на Майдані Незалежності розгорнули багатометровий банер з портретами президента Володимира Зеленського та голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Згодом частина учасників акції пішла до Банкової, де їм перекрили шлях силовики, вимагаючи, щоб кожен пройшов поверхневий огляд. Відбулася сутичка, мітингувальники оголосили вимогу – вони дали президенту України Володимиру Зеленському 10 днів на звільнення голови ОП Єрмака.