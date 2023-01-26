Під головуванням віцепрем’єрки-міністерки Ірини Верещук відбулася перша українсько-польська нарада. Обговорили проблемні моменти, про які сигналізують українські шукачі притулку у Польщі.

Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.

Повідомляється, що у заході взяли участь польські чиновники, очільники осередків перебування громадян України, а також представники посольства України в Республіці Польща.

Зазначено, що учасники наради повідомили про основні проблеми, пов’язані з медичним забезпеченням, освітою, соціальною сферою, оформленням паспортних документів.

“Зокрема, польська медицина є цілком доступною для наших громадян. Проте довготривалою залишається процедура встановлення статусу особи з інвалідністю, а від цього залежить отримання допомоги й інших пільг. Нині українська довідка про інвалідність не визнається польською стороною”, – зазначила Верещук.

Додається, що також потребує вирішення питання визнання у Польщі свідоцтва про отримання в українських школах базової середньої освіти після 9 класу. Це б спростило вступ українських випускників до польських навчальних закладів.

За словами очільниці Мінреінтеграції, надходить досить багато сигналів від людей. Очевидно, що підтримка українського уряду зараз вкрай необхідна нашим співгромадянам у Польщі. “Ми тут, щоб визначити конкретні проблеми та знайти способи їх вирішення. Як шляхом відповідних дій від української сторони, так і на міжурядовому рівні”, – наголосила Верещук.

Окрім того, під час свого виступу віцепрем’єрка заявила, що необхідно налагодити канали співпраці українських міністерств з відповідними польськими відомствами.