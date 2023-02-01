День пам’яті Геннадія Афанасьєва − колишнього політв’язня Кремля, кримчанина та військовослужбовця, який загинув у бою з російськими окупантами на Луганщині, відзначили 27 січня в Інформаційно-виставковому центрі Музею Майдану. Також цього дня презентували написану Геннадієм книгу "Піднятися після падіння".

Про це сповіщає пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Зазначено, що в основі книги – спогади про перебування у російській в’язниці. На сторінках видання автор розповів сувору правду про країну-ГУЛАГ, російський полон і про те, як, опинившись сам на сам із ворогом, знаходив у собі сили продовжувати боротьбу.

“Вони просто били по голові і животу, одягали пакети на голову та душили. Вони постійно хотіли дізнатися, де терористи, а я повинен був визнати, що я терорист. Мені вдягли протигаз на голову і там був такий шланг, що я не міг дихати”, – розповідав Геннадій Афанасьєв у 2016 році.

Також додається, що попри те, що книгу Геннадія було видано державним коштом ще у 2018 році, її повноцінної презентації так і не було. Утім, вшановуючи пам’ять автора, презентацію збірки у формі її читання вирішили все ж провести.

Повідомляється, що із початку повномасштабного вторгнення Росії до України Геннадій одразу вступив до 130-го батальйону територіальної оборони 241-ї бригади Збройних сил України та обороняв Київ і область. Згодом із побратимами поїхав на схід країни. Служив під позивним “Тор”. Рішення воювати Геннадій Афанасьєв пояснив тим, що хоче бачити свою країну та рідний Крим вільними.