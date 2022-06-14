Церемонія прощання з начальником київського відділу Міністерства у справах ветеранів України Володимиром Примаченком відбулася 14 червня. З перших днів повномасштабної військової агресії РФ проти України він боронив державу, однак загинув в бою з російськими загарбниками.

Про це повідомила секретарка Громадської ради при Київській міській державній адміністрації Ольга Валєєва.

За її словами, прощання з Володимиром Примаченком пройшло у вівторок, 14 червня, о 13:00. Поховали його на Алеї почесних поховань Лук’янівського кладовища о 15:00.

Примаченко був начальником київського відділу Міністерства в справах ветеранів України.

Він народився та виріс у місті Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Пройшов війну в Афганістані. Також Примаченко брав активну участь у Революції Гідності. А пізніше разом із побратимами пішов в АТО. Під час вивезення поранених з-під оточеного аеропорту Луганська він дістав осколкові поранення та довгий час реабілітувався.

У 2015 році Примаченко пішов до сфери захисту ветеранів. З липня 2019 року він очолив київський Відділ Мінветеранів.

З перших днів вторгнення окупантів до України Примаченко боронив державу на сході України та загинув в бою.

У Примаченка залишилися два сини та дружина.







































Відбулася церемонія прощання з Володимиром Примаченком, який загинув у бою з окупантами // 20 фото