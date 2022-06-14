Про це повідомила секретарка Громадської ради при Київській міській державній адміністрації Ольга Валєєва.
За її словами, прощання з Володимиром Примаченком пройшло у вівторок, 14 червня, о 13:00. Поховали його на Алеї почесних поховань Лук’янівського кладовища о 15:00.
Примаченко був начальником київського відділу Міністерства в справах ветеранів України.
Він народився та виріс у місті Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Пройшов війну в Афганістані. Також Примаченко брав активну участь у Революції Гідності. А пізніше разом із побратимами пішов в АТО. Під час вивезення поранених з-під оточеного аеропорту Луганська він дістав осколкові поранення та довгий час реабілітувався.
У 2015 році Примаченко пішов до сфери захисту ветеранів. З липня 2019 року він очолив київський Відділ Мінветеранів.
З перших днів вторгнення окупантів до України Примаченко боронив державу на сході України та загинув в бою.
У Примаченка залишилися два сини та дружина.
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Відбулася церемонія прощання з Володимиром Примаченком, який загинув у бою з окупантами
Фото: #Букви
-
Відбулася церемонія прощання з Володимиром Примаченком, який загинув у бою з окупантами
Фото: #Букви
-
Відбулася церемонія прощання з Володимиром Примаченком, який загинув у бою з окупантами
Фото: #Букви
-
Відбулася церемонія прощання з Володимиром Примаченком, який загинув у бою з окупантами
Фото: #Букви
-
Відбулася церемонія прощання з Володимиром Примаченком, який загинув у бою з окупантами
Фото: #Букви
-
Відбулася церемонія прощання з Володимиром Примаченком, який загинув у бою з окупантами
Фото: #Букви
-
Відбулася церемонія прощання з Володимиром Примаченком, який загинув у бою з окупантами
Фото: #Букви
-
Відбулася церемонія прощання з Володимиром Примаченком, який загинув у бою з окупантами
Фото: #Букви
-
Відбулася церемонія прощання з Володимиром Примаченком, який загинув у бою з окупантами
Фото: #Букви
-
Відбулася церемонія прощання з Володимиром Примаченком, який загинув у бою з окупантами
Фото: #Букви
-
Відбулася церемонія прощання з Володимиром Примаченком, який загинув у бою з окупантами
Фото: #Букви
-
Відбулася церемонія прощання з Володимиром Примаченком, який загинув у бою з окупантами
Фото: #Букви
-
Відбулася церемонія прощання з Володимиром Примаченком, який загинув у бою з окупантами
Фото: #Букви
-
Відбулася церемонія прощання з Володимиром Примаченком, який загинув у бою з окупантами
Фото: #Букви
-
Відбулася церемонія прощання з Володимиром Примаченком, який загинув у бою з окупантами
Фото: #Букви
-
Відбулася церемонія прощання з Володимиром Примаченком, який загинув у бою з окупантами
Фото: #Букви
-
Відбулася церемонія прощання з Володимиром Примаченком, який загинув у бою з окупантами
Фото: #Букви
-
Відбулася церемонія прощання з Володимиром Примаченком, який загинув у бою з окупантами
Фото: #Букви
-
Відбулася церемонія прощання з Володимиром Примаченком, який загинув у бою з окупантами
Фото: #Букви
-
Відбулася церемонія прощання з Володимиром Примаченком, який загинув у бою з окупантами
Фото: #Букви
Відбулася церемонія прощання з Володимиром Примаченком, який загинув у бою з окупантами // 20 фото