Заступниця керівника Офісу Президента України Юлія Соколовська провела зустріч із радником, керівником програм з питань миру та прав людини Посольства Швейцарської Конфедерації Гаетан Ванне та координатором проектів із питань миру та прав людини посольства Швейцарської Конфедерації Наталією Сорокіною, у ході якої сторони домовились про створення реєстру незаконно вивезених у Росію дітей.

Джерело: пресслужба Офісу президента.

Учасники зустрічі обговорили допомогу Україні у створенні та розвитку реєстрів та обміну інформацією про постраждалих / депортованих українських дітей.

Заходи зі створення відповідних реєстрів та інструментів обміну інформацією реалізуються в межах проєкту “Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади” (EGAP), що фінансується Швейцарією та виконується Фондом Східна Європа у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України та Фондом Innovabridge.

Як повідомляється, учасники зустрічі домовилися про подальшу співпрацю. Визначено, що пріоритетним є створення прозорого механізму, орієнтованого на потреби жертв / постраждалих, та зрозумілих для них алгоритмів.

Зауважимо, з 2 травня всі дані про зниклих будуть вносити у Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб, розроблений Міністерством внутрішніх справ спільно з Уповноваженим зі зниклих безвісти й іншими відомствами.

Також нагадаємо, що органам Національної поліції України вдалося розшукати понад 50% із тих громадян, яких вважали зниклими безвісти від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію Україну.