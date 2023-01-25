Сьогодні, 25 січня, президент Володимир Зеленський зустрівся з Верховним комісаром ООН у справах біженців Філіппо Гранді, який від початку повномасштабного вторгнення Росії уже втретє відвідує Україну.

Про це повідомив очільник держави у Telegram.

За словами Зеленського, це важливий політичний сигнал підтримки для всього українського суспільства, для сімей, для вимушено переміщених осіб, для родин, які втратили своїх дітей через депортацію.

“Під час зустрічі обговорили важливість нагального доступу до депортованих у Росію громадян України та захисту їхніх прав. Окремо розглянули тему масового злочинного вивезення державою-агресором українських дітей”, – коментує президент.

Також Володимир Зеленський наголосив, що Україна цінує допомогу ООН та висловив подяку за цей візит.