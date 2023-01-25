Про це повідомив очільник держави у Telegram.

За словами Зеленського, це важливий політичний сигнал підтримки для всього українського суспільства, для сімей, для вимушено переміщених осіб, для родин, які втратили своїх дітей через депортацію.

“Під час зустрічі обговорили важливість нагального доступу до депортованих у Росію громадян України та захисту їхніх прав. Окремо розглянули тему масового злочинного вивезення державою-агресором українських дітей”, – коментує президент.

Також Володимир Зеленський наголосив, що Україна цінує допомогу ООН та висловив подяку за цей візит.