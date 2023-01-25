Про це повідомив очільник держави у Telegram.
За словами Зеленського, це важливий політичний сигнал підтримки для всього українського суспільства, для сімей, для вимушено переміщених осіб, для родин, які втратили своїх дітей через депортацію.
“Під час зустрічі обговорили важливість нагального доступу до депортованих у Росію громадян України та захисту їхніх прав. Окремо розглянули тему масового злочинного вивезення державою-агресором українських дітей”, – коментує президент.
Також Володимир Зеленський наголосив, що Україна цінує допомогу ООН та висловив подяку за цей візит.
- Головна радниця президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук заявила, що майже 14 тисяч дітей викрадено російськими військами та депортовано до Росії. З них лише 125 повернуто в Україну. Багатьох відправили у нові російські родини.
- Вимушено переселені діти з України, які є вихованцями недільної катехитичної школи при прокатедральному соборі Святої Софії УГКЦ у Римі, подарували Папі Франциску Різдвяну зірку. Вони виготовили її власноруч.
- Одного разу волонтерці та бізнесвумен Дані Яровій написала Аліса Петрова, мама військовослужбовця Івана Нестерова. Вона дуже хотіла отримати для сина календар з автографом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, в якого син безумовно вірив і яким захоплювався. Через кілька днів Аліса Петрова написала, що її син загинув. У пам’ять про нього жінка посилила свою допомогу ЗСУ.