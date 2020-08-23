22 серпня під Аркою Дружби народів відбулась урочиста Церемонія відкриття 49-го Київського міжнародного кінофестивалю “Молодість”.

На події оголосили міжнародне журі всіх конкурсних програм, учасників кінофестивалю та лауреата премії “Скіфський олень”. Цього року нагороду за внесок у світове кіномистецтво отримав актор, режисер, продюсер та письменник Робер Оссейн. Перформером вечора став український композитор та виконавець Дмитро Шуров.

Цього року на події з урочистим словом виступив Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко: “Я радий, що фестиваль, який святкує 50 років, так само як і Венеційський кінофестиваль, ризикнув і проводить не тільки онлайн, а й офлайн зустрічі. Ми, дійсно, скучили один за одним. Пишаюся, що на фестивалі покажуть 55 українських фільмів і є українські програми”.

Усі покази на локації “Арка Дружби народів” будуть безкоштовними, квитки на фізичні покази можна придбати на ticketsbox.

Детальніше з програмою та каталогом ознайомтесь за посиланнями.