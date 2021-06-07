Про підсумки розмови під час брифінгу в Білому домі розповів радник США з національної безпеки Джейк Салліван.
Салліван зазначив, що перемовини були запланованими, оскільки це допоможе Байдену досягнути успіху під час перемовин з Путіним.
За словами Саллівана, Байден запевнив Зеленського у підтримці та запросив на зустріч в США цього літа.
“Президент Байден сказав президентові Зеленському, що він і надалі рішуче захищатиме український суверенітет та територіальну цілісність. […] Він також сказав президентові Зеленському, що з нетерпінням чекає, щоб привітати його у Білому домі тут у Вашингтоні, цього літа. Після того, як він повернеться з Європи”, — сказав радник.
Згодом Володимир Зеленський підтвердив інформацію про запрошення до Білого дому та подякував Джо Байдена.
“Дякую Джо Байдену за запрошення відвідати Білий дім у липні, озвучене під час нашої телефонної розмови. Я з нетерпінням чекаю на цю зустріч, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці між Україною та США”, — прокоментував президент.
Як відомо, вже за 1,5 тижні, 16 червня, президент США Джо Байден проведе зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним у Женеві.
П’ятий президент та лідер “ЄС” Петро Порошенко передав листа Джо Байдену, в якому попросив його зустрітись із Володимиром Зеленським перед можливою зустріччю з російським лідером Володимиром Путіним. Також про допомогу в організації перемовин між президента Порошенко просив американських сенаторів.
- Нагадаємо, перша розмова Байдена та Зеленського відбулася за 2,5 місяці після інавгурації американського президента. 2 квітня під час розмови Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.