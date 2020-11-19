В ефірі "Суспільне Львів" відбулися дебати між Андрієм Садовим та Олегом Синюткою. Політики кандидують на посаду голови Львівської ОТГ.

Відео опубліковано на сайті “Суспільне-Львів”.

Згідно з даними на сайті ЦВК, другий тур виборів мера Львова заплановано на 22 листопада. Найбільшу кількість голосів у першому турі набрали чинний мер Андрій Садовий і нардеп від “Європейської Солідарності” Олег Синютка.

Андрій Садовий очолює місто з 2006 року. Олег Синютка є народним депутатом України, був головою Львівської облдержадміністрації. До цього працював заступником Андрія Садового. У 2007-2014 роках працював першим заступником Львівського міського голови.

Нагадаємо, у коментарі на телеканалі “Прямий” нардеп Микола Княжицький уточнив, що “Суспільне” у Львові “очолює кума Садового”.

На початку зустрічі відбулося жеребкування. За його результатами Андрій Садовий витягнув номер один, а Олег Синютка номер два.

Далі кожен із кандидатів мав час на представлення. Програма містила 5 блоків. Вітання. Перший блок — про життя Львова 2020, другий — про COVID-19 та виклики для місцевої влади, третій — запитання журналістів, далі — блок про громадський транспорт Львівської ОТГ, останній блок — “віч-на-віч”, це перехресні дебати. Кожен з учасників мав право поставити три запитання своєму опонентові.

Про життя Львова 2020

“Стрийська, Наукова, Кульпарківська, Княгині Ольги, Городоцька, Чорновола, Липинського, Мельника — це ті дороги, які я проходив. Жодна дорога за той час, коли я займався ними, не зимувала. Сьогодні Бандери розрита, Пекарська розрита, і вони зимуватимуть розриті”, — сказав Синютка.

“Ви сьогодні згадували дуже багато про свої успіхи у Львові. Ну, вибачте, але у мене було дуже багато заступників, які працювали. Ви відповідали за економіку, тому не приписуйте собі чужих заслуг”, — сказав Садовий.

Обоє кандидатів обвинувачували один одного в незаконних забудовах. За словами Олега Синютки, дозволи на незаконну забудову надає місто. Андрій Садовий заперечує. За його словами, такі дозволи надає ДАБІ.

COVID-19 та виклики для місцевої влади

“Ми активно підсилюємо усі наші лікарні, тому що ми розуміємо, пандемія не закінчиться завтра. З іншої сторони — за які кошти ми це робимо, ми це робимо за кошти з місцевого бюджету. І ті ж самі підприємці, які нам допомагають, сьогодні уряд їм виставляє умови закриватися”, — сказав Садовий.

“Люди сьогодні не мають можливості потрапити у лікарню. Я запропонував план виходу із цієї ситуації. Перше — нам треба зберегти медиків, і, підписуючи контракт, треба виплачувати 40-80 тисяч санітарам, медсестрам і лікарям. Друге, негайно провести безкоштовне тестування. І третє, показати як використовується ковідний фонд”, — сказав Олег Синютка.