Відбулося перше судове засідання по справі нападу на знімальну групу «Схем»: ФОТО

ЗеПорушення

53

Всього порушень

118

Днів без порушень
18:32 Субсидії і пенсії: у “Дії” запустили оформлення 7 нових послуг
17:44 Рівень тіньової економіки в Україні становить понад 30%, – Мінекономіки
16:44 Магдалена Андерссон вдруге за тиждень стала прем’єркою Швеці
16:20 Політичні репресії проти всіх, хто захищав Україну з 14-го року, неприпустимі – заява «ЄС»
15:55 «Йому залишається дуже недовго»: Арестович проситиме взяти Бутусова під охорону
15:43 Ердоган заявив про готовність стати посередником між Москвою і Києвом
15:32 Українців, що повернуться з країн Південної Африки відправлять на 14-денний карантин через Omicron
15:13 Золотий м’яч-2021: як пройде цьогорічна церемонія
14:13 Японія закриває кордони через Omicron
13:14 В Ізраїлі контррозвідка за допомогою телефону відстежуватиме хворих на варіант Omicron
12:22 Помер засновник британської команди Формули-1 Френк Вільямс
11:10 Світовий туризм втратить $2 трильйони у цьому році: звіт ООН
10:50 Майлі Сайрус опублікувала сумнозвісний кадр з бонгом
10:03 Аварія на ТЕС в Івано-Франківській області: є постраждалі
09:42 У Маямі у відсіку для шасі літака знайшли пасажира
09:10 ВООЗ не мають доказів особливої небезпечності варіанту Omicron
08:40 29 листопада 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:11 Дощитиме по всій Україні: якою буде погода 29 листопада
00:53 Генсек НАТО закликав Росію до деескалації
00:32 Судове засідання по справі нападу на знімальну групу «Схем»
00:14 Турчинов розповів, що він вважає найбільшим компроматом проти Зеленського

28 листопада

23:59 Референдум щодо COVID-сертифікатів у Швейцарії минув: попередні результати
22:56 Особливості та симптоми варіанту коронавірусу Omicron
22:01 Ханука 2021: традиції та історія свята
21:14 Аваков заступився за Бутусова: назвав ДБР підлабузниками
20:35 Експерти з компанії Pfizer обіцяють адаптувати свою вакцину до штаму Omicron
19:51 У Мадриді поліціянти вийшли на масову акцію протесту
19:38 1,5 млн доларів зібрали для чоловіка, який відсидів 43 роки за злочин, якого не скоював
19:15 Німеччина просить США відмовитися від санкцій проти «Північного потоку-2»
17:51 Європейський інвестиційний банк вклав в Україну понад 7 мільярдів євро

Відбулося перше судове засідання по справі нападу на знімальну групу «Схем»: ФОТО

У Голосіївському районному суді Києва відбулося перше засідання по справі щодо нападу на знімальну групу "Схем" в "Укрексімбанку".

Понеділок, 29 листопада 2021, 18:24

Про це повідомляють #Букви.

Сьогоді, 29 листопада, відбулося підготовче засідання суду.

Фото: #Букви

Серед обвинувачених — колишній голова правління банку Євген Мецгер, а також Ігор Тельбізов, Володимир Пікалов, Олег Осіпов. Нагадаємо, що Тельбізова та Осіпова звільнили із займаних посад, а Мецгер самостійно написав заяву на звільнення. 

Потерпілі — оператор Олександр Мазур і журналіст Кирило Овсяний. Адвокат “Схем” – Анатолій Попов. Суддя — Микола Дідик.

Фото: #Букви

За результатами засідання прокурори заявили про відвід, а суддя пішов до нарадчої кімнати.

Засідання на цьому завершилося, наступне призначено на завтра, 30 листопада, о 09:45.

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Напад на “Схеми”

На журналістів програми “Схеми” — розслідувача Кирила Овсяного та оператора  Олександра Мазура — напали в “Укрексімбанку” під час запису інтерв’ю з головою правління Євгеном Мецгером просто в його кабінеті. Момент нападу журналісти зафільмували на камери, на які записували інтерв’ю. Працівники банку видалили ці записи, але журналістам вдалося відновити файли за допомогою технічних фахівців.

Напад стався після того, як пролунало запитання про підозрілий кредит на 60 млн доларів, який державний “Укрексімбанк” видав підприємцеві з тимчасово окупованої території України, що контролюється російськими бойовиками.

В “Укрексімбанку” спершу заявили, що журналісти програми “Схеми” намагалися протиправно заволодіти даними з обмеженим доступом і використовували незаконні методи отримання інформації. Також оголосили про плани щодо звернення  до правоохоронців.

У поліції Києва повідомили, що правоохоронці проводять необхідні слідчі дії для об’єктивного та неупередженого досудового розслідування нападу на журналістів. Було відкрито кримінальне провадження.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що “перешкоджання журналістам не вичистиш з флешок”, та додала, що “відповідальність неминуча”.

7 жовтня Мецгер перепросив через напад на журналістів “Схем”. За словами Мецгера, ці події стали шоком для нього самого.

  • 8 жовтня голові правління “Укрексімбанку” повідомили про нову підозру. Тепер йому інкримінують перешкоджання діяльності журналістів та незаконне утримання людей.
Теги: фото, Голосіївський суд Києва, Євген Мецгер, суд, Схеми, Укрексімбанк

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook