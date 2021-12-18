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Чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик переміг російського боксера Ісу Чанієва та успішно захистив свій титул у поєдинку.
В андеркарді на ринг вийшли відомі українські боксери:
- Владислав Сіренко (18-0, 15 КО),
- Андрій Руденко (34-5-0, 20 KO),
- Дмитро Митрофанов (11-0-1, 5 КО),
- Василь Чеботар (9-0, 3 КО),
- Арнольд Хегай (16-1-1, 10 КО),
- Олександр Спірко (20-0, 12 КО),
- Ігор Шевадзуцький (8-0-0, 8 КО) та ін.
У першому поєдинку на рингу Олександр Спірко одержав перемогу над Євгеном Кондратенко одноголосним рішенням суддів.
Наступним переможцем вийшов Iгор Шевадзуцький, здолавши Каміла Соколовські.
Далі перемогу виборов Василь “Рудий лев” Чеботар у поєдинку з Сагадатом Рахманкулом.
У четвертому бою Арнольд Хегай переміг Вісенте Мартіна Родрігеза.
У третьому раунді технічним нокаутом Дмитро Митрофанов зупинив Берікбая Нуримбетова.
Також технічним нокаутом у 6 раунді одержав перемогу Владислав Сіренко над Андрієм Руденко.
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