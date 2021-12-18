18 грудня, відбувся ряд боїв від K2 Promotions. Серед яких, бій Чемпіона WBO International у легкій вазі Дениса Берінчика проти екс-претендента на титул Чемпіона світу IBF Іси Чанієва.

Про це повідомляють #Букви.

Чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик переміг російського боксера Ісу Чанієва та успішно захистив свій титул у поєдинку.

В андеркарді на ринг вийшли відомі українські боксери:

Владислав Сіренко (18-0, 15 КО),

Андрій Руденко (34-5-0, 20 KO),

Дмитро Митрофанов (11-0-1, 5 КО),

Василь Чеботар (9-0, 3 КО),

Арнольд Хегай (16-1-1, 10 КО),

Олександр Спірко (20-0, 12 КО),

Ігор Шевадзуцький (8-0-0, 8 КО) та ін.

У першому поєдинку на рингу Олександр Спірко одержав перемогу над Євгеном Кондратенко одноголосним рішенням суддів.

Наступним переможцем вийшов Iгор Шевадзуцький, здолавши Каміла Соколовські.

Далі перемогу виборов Василь “Рудий лев” Чеботар у поєдинку з Сагадатом Рахманкулом.

У четвертому бою Арнольд Хегай переміг Вісенте Мартіна Родрігеза.

У третьому раунді технічним нокаутом Дмитро Митрофанов зупинив Берікбая Нуримбетова.

Також технічним нокаутом у 6 раунді одержав перемогу Владислав Сіренко над Андрієм Руденко.