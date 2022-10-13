Сьогодні, 13 жовтня, стало відомо про новий обмін військовополоненими, в результаті якого вдалося звільнити 20 українських військових.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, зокрема серед 20 звільнених військовополонених 14 воїнів Збройних сил України, чотири бійці Територіальної оборони України, один нацгвардієць та один військовослужбовець Військово-морських сил ЗСУ.

Серед звільнених захисників України є й ті, кого росіяни утримували в Оленівці, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Крім того, Андрій Єрмак зазначив, що українські військові зараз проходять медичний огляд, всі вони щасливі бути на рідній землі, адже їх дуже чекали вдома їхні родини.

“Черговий обмін полоненими, чергові миті радості й усвідомлення того, що сьогодні для багатьох родин буде один з найкращих днів у житті. Вдалося звільнити з полону 20 людей. Це 20 історій українських героїв”, – розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

А також наголосив : “Ми повернемо всіх. Інакше не буде. Слава Україні! Повертаємо своїх”.