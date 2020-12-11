В кінці листопада відбувся Trans4mation week – Перший у Східній Європі форум про Індустрію 4.0. Цього року подія проходила онлайн і зібрало понад 1000 керівників з українських компаній, які цікавляться інноваційними технологіями для управління підприємством. Форум ініціювала компанія IT-Enterprise.

Протягом тижня топменеджери з FED, Донбасенерго, INTERPIPE та Метінвест – ЗЛМЗ розповідали про те, як технології четвертої промислової революції – IIoT, Digital Twins, Smart Factory, Predictive Maintenance, Machine Vision – допомагають їхнім компаніям стати ефективніше.

Презентації кейсів тривали чотири дні, по одній компанії на день. У програмі були доповіді і відеоекскурсії на виробництво кожного з підприємств. Новий формат – відеоекскурсії – використовували для занурення в деталі кейсів і наочної демонстрації ефекту від технологій просто на місцях.

На форумі презентували нове українське hardware-рішення для контролю стану обладнання – KOEEBOX. Фахівці Запорізького ливарно-механічного заводу (частина групи Метінвест) розповіли, як пристрій допоміг їм підвищити ефективність обладнання без капітальних вкладень.

Олег Щербатенко, генеральний директор IT-Enterprise, зазначає: “Пандемія і локдаун стали найсильнішими драйверами поширення технологій Industry 4.0 за останні роки. З технологіями Індустрії 4.0 компанією можна керувати віддалено і бути в курсі всього, що відбувається на виробництві. Штучний інтелект, який лежить в основі багатьох рішень і продуктів Індустрії 4.0, не хворіє і не допускає помилок, як це трапляється з людьми. Компанії, які цим користуються, отримують відчутні конкурентні переваги на ринку”.

П’ятий день форуму – Trans4mation Policy Day – був присвячений питанням поширення технологій четвертої промислової революції в Україні. У дискусії взяли участь Олег Щербатенко (IT-Enterprise), Андрій Длигач (Advanter Group, Центр економічного відродження), Дмитро Кисилевський (Комітет Верховної Ради з економічного розвитку), Володимир Власюк (“Укрпромзовнішекспертиза”), Віталій Немілостівий (Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України). Модерував дискусію Олександр Юрчак, генеральний директор Асоціації підприємств промислової автоматизації України.