Про це повідомило посольство у Twitter.
“Чергові відчайдушні та ганебні атаки Росії сьогодні вранці проти мирних жителів та цивільної інфраструктури. Ми захоплюємося силою та стійкістю українського народу”, — йдеться у повідомленні.
У посольстві додали, що будуть разом з українським народом “стільки, скільки потрібно”.
Чергові відчайдушні та ганебні атаки Росії сьогодні вранці проти мирних жителів та цивільної інфраструктури. Ми захоплюємося силою та стійкістю українського народу. Ми будемо з вами стільки, скільки потрібно.
— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) October 17, 2022
Зранку під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи. Росіяни атакували центр столиці дронами-камікадзе.
У Шевченківському районі стався вибух в житловому будинку. Мер Віталій Кличко повідомив про 18 врятованих жителів багатоповерхівки. Під завалами можуть знаходитися дві людини. Інформація щодо загиблих уточнюється.
- Президент України Володимир Зеленський прокоментував ранкові атаки окупантів по Києву і показав відео наслідків. Він назвав удар по житловому будинку терором мирного населення.
- Зранку 17 жовтня російські військові атакували Одеську область ракетою. Вони завдали удару по об’єкту інфраструктури.
- Росіяни протягом ночі 16-17 жовтня атакували Дніпропетровщину – одне з влучань припало на об’єкт енергетичної інфраструктури.