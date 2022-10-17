Посольство США в Україні прокоментувало атаки на Київ дронами-камікадзе. Вони назвали удари "відчайдушними й ганебними".

Про це повідомило посольство у Twitter.

“Чергові відчайдушні та ганебні атаки Росії сьогодні вранці проти мирних жителів та цивільної інфраструктури. Ми захоплюємося силою та стійкістю українського народу”, — йдеться у повідомленні.

У посольстві додали, що будуть разом з українським народом “стільки, скільки потрібно”.

Чергові відчайдушні та ганебні атаки Росії сьогодні вранці проти мирних жителів та цивільної інфраструктури. Ми захоплюємося силою та стійкістю українського народу. Ми будемо з вами стільки, скільки потрібно. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) October 17, 2022

Зранку під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи. Росіяни атакували центр столиці дронами-камікадзе.

У Шевченківському районі стався вибух в житловому будинку. Мер Віталій Кличко повідомив про 18 врятованих жителів багатоповерхівки. Під завалами можуть знаходитися дві людини. Інформація щодо загиблих уточнюється.