У Національній гвардії України показали, як відбувається тренування службових собак, що входить в комплекс тренувань та запевнили, що чотирилапі захисники готові виконувати бойові задачі.

Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії у Facebook.

“Гвардійські службові собаки – надійні напарники, відданні друзі й незамінні помічники військовослужбовців Національної гвардії України”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що собаки забезпечують ефективне виконання службово-бойових завдань, допомагають охороняти громадський порядок, а також шукають заборонені й вибухонебезпечні предмети. Зокрема, допомагають шукати зниклих людей та затримувати правопорушників.

Для того, аби підтримувати фізичну форму чотирилапих побратимів та їхню повну бойову готовність, кінологи Нацгвардії щоденно проводять з вихованцями спеціальні тренування.

Старший дресувальник кінологічного взводу однієї з військових частин Нацгвардії Дмитро Бєліков пояснив, що заняттям необхідно приділяти багато часу.

Під час відпрацювань використовуються спеціально розроблені комплекси тренувань з урахуванням породи, віку та попередньої підготовленості службового собаки. Усе це в комплексі з часом дає гарні результати та значно підвищує ефективність виконання поставлених перед чотирилапими завдань.

Дресувальник розповів, що загальний курс для службової собаки містить нагадування таких команд, як “сидіти”, “лежати”. Також чотирилапі відпрацьовують подолання перешкод. Водночас проходження спеціального курсу тренувань передбачає тренування таких навичок, як затримання порушника, пошук людини, зброї, набоїв, вибухівки та обшук певної території.

Тренувань розроблюють з урахуванням породи, віку та попередньої підготовленості службового собаки. Усе це в комплексі з часом дає гарні результати та значно підвищує ефективність виконання поставлених перед чотирилапими завдань: “Я б сказав, що наші собаки підготовлені на оцінку “добре” та готові виконувати поставлені бойові задачі”, — додав Бєліков.