Про це він заявив під час свого вечірнього звернення.

Президент України заявив про повернення додому 215 українських захисників.

“Це свято для 215 родин, які зможуть побачити своїх близьких в безпеці”, – констатував Зеленський.

Серед звільнених – 108 бійців полку “Азов”, 188 героїв “Азовсталі” та Маріуполя, 8 поранених під час російського теракту в Оленівці.

“Ми пам’ятаємо про усіх наших людей і намагаємося врятувати кожного українця. В цьому сенс України, наша сутність. Ми відрізняємося від ворога, ми цінуємо кожне життя і обов’язково зробимо усе, щоб врятувати усіх, хто перебуває в російському полоні”, – наголосив президент.

Він констатував, що ця операція готувалася доволі довго. Зеленський розповів, що вони обміняли “одного фаната Росії” – Віктора Медведчука – на 200 воїнів. Спершу росіяни хотіли 50 військових в обмін на політика, однак українська сторона добилася збільшення цієї цифри до 200.

“Віддати Медведчука в обмін на наших воїнів – не шкода. Він пройшов усі слідчі дії, які передбачені законодавством. Україна отримала від нього усе, що необхідне в рамках кримінальних проваджень”, – повідомив президент.

Також Зеленський заявив, що в Україну повернулися вагітні захисниці.

Найскладнішим було повернути п’ятьох бойових командирів – Сергія Волинського, Святослава Паламаря, Дениса Прокопенка, Олега Хоменка та Дениса Шлега.

“Їм загрожувало найжорстокіше. П’ять супергероїв. В обмін на них ми віддали 55 тих, хто не заслуговує ні жалю, ані співчуття, ані взагалі якихось слів – тих, хто воював проти України та тих, хто зрадив Україну”, – розповів Зеленський.

Також він повідомив про договір із Туреччиною. Згідно з ним, 5 звільнених з полону командирів “Азовсталі” будуть знаходитися в Туреччині під особистою протекцією президента країни Ердогана до кінця війни.

Також Україні вдалося звільнити десятьох іноземних громадян, які перебували у російському полоні.