Про це він заявив під час свого вечірнього звернення.
Президент України заявив про повернення додому 215 українських захисників.
“Це свято для 215 родин, які зможуть побачити своїх близьких в безпеці”, – констатував Зеленський.
Серед звільнених – 108 бійців полку “Азов”, 188 героїв “Азовсталі” та Маріуполя, 8 поранених під час російського теракту в Оленівці.
“Ми пам’ятаємо про усіх наших людей і намагаємося врятувати кожного українця. В цьому сенс України, наша сутність. Ми відрізняємося від ворога, ми цінуємо кожне життя і обов’язково зробимо усе, щоб врятувати усіх, хто перебуває в російському полоні”, – наголосив президент.
Він констатував, що ця операція готувалася доволі довго. Зеленський розповів, що вони обміняли “одного фаната Росії” – Віктора Медведчука – на 200 воїнів. Спершу росіяни хотіли 50 військових в обмін на політика, однак українська сторона добилася збільшення цієї цифри до 200.
“Віддати Медведчука в обмін на наших воїнів – не шкода. Він пройшов усі слідчі дії, які передбачені законодавством. Україна отримала від нього усе, що необхідне в рамках кримінальних проваджень”, – повідомив президент.
Також Зеленський заявив, що в Україну повернулися вагітні захисниці.
Найскладнішим було повернути п’ятьох бойових командирів – Сергія Волинського, Святослава Паламаря, Дениса Прокопенка, Олега Хоменка та Дениса Шлега.
“Їм загрожувало найжорстокіше. П’ять супергероїв. В обмін на них ми віддали 55 тих, хто не заслуговує ні жалю, ані співчуття, ані взагалі якихось слів – тих, хто воював проти України та тих, хто зрадив Україну”, – розповів Зеленський.
Також він повідомив про договір із Туреччиною. Згідно з ним, 5 звільнених з полону командирів “Азовсталі” будуть знаходитися в Туреччині під особистою протекцією президента країни Ердогана до кінця війни.
Також Україні вдалося звільнити десятьох іноземних громадян, які перебували у російському полоні.
- Український офіцер, підполковник Національної гвардії України, командир Окремого загону спеціального призначення “Азов” Денис Прокопенко з позивним “Редіс” і командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський з позивним “Волина” повернулися до України з полону.
- 21-річна медикиня Катерина Поліщук із позивним “Пташка” звільнена з полону разом з іншими побратимами із “Азовсталі”.