Служба безпеки України оприлюднила чергове відео з допитом російського загарбника. Окупант на відео - у весільному костюмі, який йому дали українці, адже він так хотів здатись у полон ЗСУ, що разом зі зброєю віддав і свою військову форму.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Черговий полонений окупант – це старший лейтенант Нікануров Роман Олександрович. За його словами, він служить у військовій частині РФ 90600 на посаді командира полку зв’язку.

В Україну прибув як командир розвідувального полку. За його словами, їм наказали перейти кордон України та зайти у населений пункт Бобровиця (Чернігівська область).

За словами полоненого російського загарбника, його запевнили що у Бобровиці не буде мирних громадян, адже їх начебто евакуювали. Коли рухались колоною біля населеного пункту Гужівка, перестав працювати один трал і командир роти наказав Ніканурову охороняти його пообіцявши повернутись.

“Пройшла понад доба, за нами ніхто не повернувся. Місцеві мирні мешканці дали зрозуміти – або ми йдемо, або нам буде погано. Я вирішив залишити трал, посадив особовий склад у БТР і ми поїхали далі”, – заявив окупант.

Проте дорогою їм заблокували рух та загнали у болото, де БТР застряг та не міг виїхати. Після цього загарбник вирішив спалити БТР та йти з особовим складом у бік російського кордону.

Декілька днів окупанти блукали лісом. Нікануров додав, що у населені пункти вони не заходили та нікому не завдали шкоди.

“На четвертий день у населеному пункті Городня нас оточили місцеві мисливці та територіальна оборона. Ми домовились зі старшими не відкривати вогонь, склали зброю та здались. Нас доправили до поліції, де взяли всі дані”, – додав окупант.

Він наголосив, що не розуміє, чому і навіщо відбувається війна в Україні. Також окупант розповів, що перед вторгненням їм обіцяли перемогу через 3-4 дні та теплу зустріч місцевого населення.