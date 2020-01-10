Результати аналізу були опубліковані на сайті Bellingcat.

Як повідомлялося раніше, 9 січня в Мережі з’явилося відео, на якому, ймовірно, відображено момент попадання іранської ракети в український Boeing в Тегерані. Журналісти інтернет-видання Bellingcat, що спеціалізується на розслідуваннях, повідомили, що перевірять інформацію про відео.

За даними Bellingcat, відео було знято в житловому районі міста Паранда (провінція Тегеран) в передмісті на захід від міжнародного аеропорту Імама Хомейні, з якого вилетів рейс 752 Міжнародних авіаліній України (PS752).

“Камера тут дивиться на північний схід, у напрямку траєкторії польоту PS752. У супутникових зображеннях можна знайти ряд елементів вихідного відео, зокрема, ряд житлових будинків, кілька освітлювальних приладів та будівельну область, розташовану безпосередньо зліва від положення камери”, — йдеться в звіті.

Тут позначено місце, де, як припускають журналісти, знаходився оператор в момент зйомки:

Фото: bellingcat.com

Фото: bellingcat.com

Використовуючи інформацію про те, де знаходився оператор в момент зйомки, журналісти змоделювали, яка ділянка могла потрапити в поле зору камери та порівняли його з траєкторією польоту українського літака.

“Вимірюючи час, необхідний для того, щоб камера почула вибух (~10,7 секунд), ми оцінили пряму відстань від події до камери в приблизно 3,6 кілометра. Використовуючи теорему Піфагора, ми вирахували відстань від камери до події на суші приблизно в 2,8 кілометра. Потім ми зіставили цю відстань з нашою попередньою геолокації відео, а також побудували траєкторію польоту PS752”, — пояснили журналісти.

Як видно на візуалізації отриманих журналістами даних, на кадрах дійсно може бути зображений момент атаки на літак МАУ.

Фото: bellingcat.com

Причини, через які оператор почав зйомку та встиг зафіксувати момент атаки на літак, залишаються неясними.

“Неясно, чому людина, яка тримала камеру, знімала в той час, але можливо, що було дві ракети, що спонукало його прийняти рішення почати зйомку для другого удару”, — припустили в Bellingcat.

Нагадаємо, незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.

Американська розвідка вважає, що авіарейс української компанії МАУ, що розбився під Тегераном незабаром після зльоту, міг бути помилково збитий іранською ракетою.

  • Президент США Дональд Трамп також натякнув, що у нього є підозри того, що літак МАУ в Ірані розбився не через технічні неполадки.
  • Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що український Boeing міг бути ненавмисно збитий іранською ракетою “земля-повітря”. Аналогічну інформацію повідомив і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
  • В Ірані ставлять під сумнів твердження розвідки США про те, що літак МАУ в Тегерані був помилково збитий іранською ракетою.