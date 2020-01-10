Група журналістів-розслідувачів Bellingcat проаналізувала відео, на якому зображений, ймовірно, момент попадання іранської ракети в український Boeing в Тегерані.

Результати аналізу були опубліковані на сайті Bellingcat.

Як повідомлялося раніше, 9 січня в Мережі з’явилося відео, на якому, ймовірно, відображено момент попадання іранської ракети в український Boeing в Тегерані. Журналісти інтернет-видання Bellingcat, що спеціалізується на розслідуваннях, повідомили, що перевірять інформацію про відео.

За даними Bellingcat, відео було знято в житловому районі міста Паранда (провінція Тегеран) в передмісті на захід від міжнародного аеропорту Імама Хомейні, з якого вилетів рейс 752 Міжнародних авіаліній України (PS752).

“Камера тут дивиться на північний схід, у напрямку траєкторії польоту PS752. У супутникових зображеннях можна знайти ряд елементів вихідного відео, зокрема, ряд житлових будинків, кілька освітлювальних приладів та будівельну область, розташовану безпосередньо зліва від положення камери”, — йдеться в звіті.

Тут позначено місце, де, як припускають журналісти, знаходився оператор в момент зйомки:

Використовуючи інформацію про те, де знаходився оператор в момент зйомки, журналісти змоделювали, яка ділянка могла потрапити в поле зору камери та порівняли його з траєкторією польоту українського літака.

“Вимірюючи час, необхідний для того, щоб камера почула вибух (~10,7 секунд), ми оцінили пряму відстань від події до камери в приблизно 3,6 кілометра. Використовуючи теорему Піфагора, ми вирахували відстань від камери до події на суші приблизно в 2,8 кілометра. Потім ми зіставили цю відстань з нашою попередньою геолокації відео, а також побудували траєкторію польоту PS752”, — пояснили журналісти.

Як видно на візуалізації отриманих журналістами даних, на кадрах дійсно може бути зображений момент атаки на літак МАУ.

Причини, через які оператор почав зйомку та встиг зафіксувати момент атаки на літак, залишаються неясними.

“Неясно, чому людина, яка тримала камеру, знімала в той час, але можливо, що було дві ракети, що спонукало його прийняти рішення почати зйомку для другого удару”, — припустили в Bellingcat.

Нагадаємо, незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.

Американська розвідка вважає, що авіарейс української компанії МАУ, що розбився під Тегераном незабаром після зльоту, міг бути помилково збитий іранською ракетою.