Відео, яке зняла дівчина-підліток, стало основою в судовій справі, звернув увагу американський телеканал CNN.
На фото Дарнелла – третя з права, поряд зі своїм 9-річним братом.
В день вбивства Флойда дівчина завантажила зняте відео в Мережу. Його дуже швидко поширили.
В матеріалі сказано, що, можливо, якби не відео Дарнелли, Шовін досі був би на свободі та працював в поліції.
Дівчина написала емоційний пост після того, як присяжні визнали Шовіна винним за всіма трьома пунктами звинувачення. Тепер йому загрожує до 40 років позбавлення волі.
“Я так сильно плакала… Дякую, Боже. Дякую, дякую. Джордже Флойде, ми зробили це! Справедливість перемогла”, – написала дівчина.
Тітка Флойда, Анджела Харрелсон, похвалила Дарнеллу, написавши:
“Якби не ця 17-річна дівчина, поліціянти вбили б когось іще, якогось іншого темношкірого чоловіка, а потім сказала б: “О, він помер через наркотики” чи ще щось подібне”.
Губернатор штату Міннесота Тім Уолц також подякував Фрейзер за її “людяність”.
“Це відео, можливо, єдина причина, через яку Дерек Шовін потрапить за ґрати”, – сказав він.
Дівчині подякувала й американська телеведуча Опра Вінфрі.
“Я плакала від радості, коли слухала вирок… Я вдячна свідкам за їх покази. Вдячна Дарнеллі Фрейзер. Вдячна кожному присяжному за те, що вони побачили й визнали те, що весь світ побачив на відео”, – написала вона.
#GeorgeFloyd pic.twitter.com/HKeNlthckW
— Oprah Winfrey (@Oprah) April 20, 2021
Фрейзер відповіла в соцмережах тисячам людей, які дякували їй за зняте рік тому відео.
“Я не можу відповісти на всі ваші прекрасні коментарі так, як мені того хотілося б, але ДЯКУЮ всім вам… Ще раз дякую”, – написала дівчина.
- Нагадаємо, у травні 2020 року в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. #Букви розповідали про це докладніше в матеріалі “Вбивство Джорджа Флойда і масові протести в США: хронологія подій”.
- 16 червня, після декількох тижнів масових протестів проти расизму і поліційної агресії, президент США Дональд Трамп опублікував указ про реформу правоохоронної системи.
- 20 квітня 2021 року суд присяжних у справі про смерть темношкірого американця Джорджа Флойда визнав винним за всіма трьома пунктами ексофіцера Дерека Шовіна. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 40 років.