Як відомо, Тарайковський загинув 10 серпня на перехресті проспекту Пушкіна і вулиці Притицького, де силовики жорстко розігнали акцію протесту проти результатів президентських виборів у Білорусі. Він став першою жертвою протестів, смерть якої офіційно підтвердили в МВС Білорусі.

У свідоцтві про смерть чоловіка зазначено, що основна причина загибелі – відкрита рана грудної клітини. Він помер від масивної втрати крові, інформує білоруське видання TUT.BY.

У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявляли, що Тарайковський нібито хотів кинути вибуховий пристрій у силовиків, але він вибухнув у нього в руці, через що чоловік і помер. Однак очевидці повідомляли, що у чоловіка в руці нічого не вибухало.

І опубліковане відео це підтверджує. На запису видно, що чоловік йде до силовиків з високо піднятими над головою руками, в яких не було якихось предметів. Він в цей момент не тримав зброю або вибухівку. Загиблий також нічого не кидав у бік силовиків.

За кілька секунд один із силовиків в нього вистрелив з близької відстані. Цей момент зафіксований на запису (видно спалах від пострілу). Після пострілу чоловік впав.

Раніше сьогодні агентство Associated Press опублікувало кадр, на якому зафіксовано момент поранення Тарайковського. На фото видно велику пляму крові на його футболці в районі грудей, а також силовиків зі зброєю, які стоять навпроти.

Зображення взято з відеоматеріалів, знятих у понеділок, 10 серпня, під час протестного мітингу в Мінську.

Раніше розслідувачі з організації Conflict Intelligence Team за підсумками вивчення відео з місця загибелі Тарайковського також дійшли висновку, що чоловіка могли вбити силовики. У CIT відзначали, що у нього в руках нічого не вибухало, і чоловік загинув від пострілу спецназу.

“При покадровому перегляді відео видно, як один із силовиків, що стоять посеред перехрестя, піднімає зброю, а потім видно спалах пострілу, після якого протестувальник починає хитатися і падає на лівий бік і нерухомо лежить на спині”, – сказано в розслідуванні.

У CIT дійшли висновку, що з великою ймовірністю вбивство скоїв один із бійців спецназу КДБ Білорусі “Альфа” або спецназу МВС “Алмаз”.

