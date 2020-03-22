Відео про те, що з автобуса за ноги виволокли пасажира, який нібито кашляє, виявилося неправдою.

Про це у Facebook повідомила керівник пресслужби ГУ Нацполіціі у Вінницькій області Анна Олійник.

Вона відреагувала на публікацію вінницького видання “33 канал”. У матеріалі йшлося про те, що “протягом двох останніх днів у Вінниці поліція зафіксувала чотири бійки в громадському транспорті та на зупинках через обмеження кількості пасажирів через коронавірус”.

Далі журналіст Роман Ковальський проілюстрував статтю відеороликом, на якому пасажири автобуса б’ють і виштовхують іншого пасажира нібито за те, що підозрюють у нього коронавірус.

Побили в маршрутці, запідозрили “корновірус, чоловік кашляв, а потім викинули з маршрутки ! Опубліковано Aleksander Bendiak Субота, 21 березня 2020 р.

Варто зазначити, що з самого відео не зрозуміло через що почалася бійка і в якому саме місті це відбувається.

Так, Анна Олійник зазначила: “Насправді зазначене відео в публікації не має до Вінниці жодного стосунку. Це відео зі Львова і за інформацією моїх львівських колег знято близько 2-х місяців тому. У Вінниці були лише конфліктні ситуації в транспорті , але вони припинялися на місці самими пасажирами, в окремих випадках за допомогою патрульних. Жодного кримінального провадження не відкрито”.

Два місяці тому в Україні не було карантину через коронавірус і ВООЗ тоді ще не оголосила пандемію.

Таке ж відео опублікував і користувач Паша Ткаченко, підписавши його: “Побили в автобусі за те, що кашляв”.

ПОБИЛИ В АВТОБУСІ ЗА ТЕ ЩО КАШЛЯВ. Опубліковано Пашою Ткаченком Субота, 21 березня 2020 р.

Але в коментарях деякі користувачі зазначають, що відео було знято ще восени і воно до коронавірусу ніяк не стосується.