Відео з народною депутаткою від "Слуги народу", кандидаткою в мери Києва від цієї політсили Іриною Верещук, на якому вона "літала" на парасольці копіює британський ролик.

Про це повідомляють #Букви.

Так, напередодні Верещук заради зйомок “злетіла” в повітря в центрі столиці. Ролик, можливо, передвиборний, знімали на пішохідно-велосипедному мосту в центрі Києва, який також відомий як “скляний міст Кличка”.

Нардепа підвісили на спеціальних тросах над мостом. Вона була одягнена в жовтий плащ, а в руках тримала зелену парасольку.

Схожий ролик в лютому нинішнього року випустила британська вертикально-інтегрована енергетична компанія Scottish Power.

За сюжетом відео, дівчинка, одягнена в жовтий плащ і з зеленою парасолькою в руках, біжить по берегу, а після злітає на парасольці.