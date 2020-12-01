Про це повідомляють #Букви.

Днями в Мережі спливло відео, зроблене нібито 21 листопада, в День гідності й свободи. В ролику показано, як новообрані голова та депутати Сюртівської об’єднаної територіальної громади, що на Закарпатті, після складання присяги виконали гімн Угорщини. Служба безпеки України вже розпочала перевірку щодо можливих ознак протиправної діяльності в діях депутатів.

Згодом у соцмережах з’явилося відео, яке позиціонується як відповідь на дії депутатів. В ролику показано чоловіка у балаклаві, на тлі якого видніється вказівник населеного пункту Берегове (Закарпаття) та символіка націоналістичної партії “Правий сектор”.

Чоловік на відео висловлює погрози громадянам, що мають угорський паспорт.

“Ви на українській землі. Ми знаємо кожного. Хто з вас отримав паспорт, або отримує якісь гранти від мадяр (самоназва угорців — ред.). Запам’ятайте, ми прийдемо до вас, ми повсюду, ми скрізь. Ми знайдемо вас. Ми знаємо, де ви працюєте, де ви живете, де навчаються ваші діти. Уважно слідкуйте за своїми думками і за своїми мріями про автономність. Інакше ми прийдемо за вами і за вашими дітьми”, — каже він.

Через появу на відео символіки “Правого сектора” припускали, що авторами відео є члени партії. Однак партія заперечує свою причетність до ролика.

“Ніякого взагалі відношення ні організація “Правий сектор”, ні будь-які активісти “Правого сектору” не мають до цього всього. Це не прапор “Правого сектору”, це просто червоно-чорний прапор і знизу чи то шалик, чи щось таке, те, що у нас продається на будь-якому кроці. Тобто це навіть не наша символіка офіційна”, – заявив керівник партії Андрій Тарасенко в коментарі “5 каналу”.

На скандальне відео вже відреагували правоохоронці. В Нацполіції запевняють, що ретельно вивчили відео і вживають заходів для встановлення та затримання провокаторів

“Дії невідомих кваліфіковані як порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України доручено слідчому управлінню поліції Закарпаття”, — повідомили в НПУ.