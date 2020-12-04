У червні 2020 року світ офіційно побачив нову гральну консоль PlayStation 5, а 19 листопада відбувся її офіційний реліз. Вихід PlayStation 5 викликав більший ажіотаж, ніж презентація наступного покоління iPhone та MacBook.

#Букви запускають спецпроєкт з Sony PlayStation, в якому розкажуть про міфи та тренди сучасної гральної індустрії.

У матеріалі читачі зможуть дізнатися про характеристики нової PlayStation 5, яка вийшла у двох версіях: Digital Edition і базовій версії з Ultra HD Blu-ray приводом, а також про те, чому новий геймпад для PS 5 визнано “проривом на ціле покоління”, ви зможете прочитати у нашому матеріалі, який вийде незабаром.

Також читачі зможуть дізнатися про те, що близько 2,5 мільярдів людей у світі регулярно грають у відеоігри, а сучасні геймери — це не лише підлітки. Наприклад, середній вік геймера у США – 35 років.

Sony PlayStation розвінчає деякі міфи щодо ігор та гравців, наприклад, те, що чоловіки люблять робити що завгодно, тільки б не “дорослі” справи, на відміну від жінок.

Але… жінок-геймерів виявилось не набагато менше, ніж чоловіків – 41% усіх опитаних геймерів. Причому грають в основному дорослі – серед жіночої аудиторії геймери, старші 18 років, становлять 31% (більше, ніж хлопців-підлітків).

З матеріалу читачі також дізнаються історію виникнення та розвитку гральної індустрії.