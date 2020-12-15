На думці лише буденна мета і тривога про власне авто. Саме в таких небезпечних умовах важливо наявність камери в машині. Тільки відеореєстратор зможе надати всі докази в спірній ситуації.
Автомобільна “паличка-виручалочка”
Відеореєстратор – це невелика переносна камера, що записує те, що відбувається навколо машини. Чи то в дорозі, на стоянці або парковці біля будинку, корисний гаджет збереже відео і надасть всю інформацію на карті пам’яті. Кріпиться пристрій затискачами або присосками під лобовим склом.
Критерії вибору:
- дозвіл камер (2-5 Мп) і дозвіл відео (HD або SuperHD);
- наявність дисплея (для перегляду записів) і його діагональ (від 1,5 до 4 дюйма);
- мікрофон (для голосових записів);
- кут огляду (від 120° до 180°; оптимальний показник 130-140 °, так картинка не спотворюється і охоплює всі лобове скло);
- формат записуваних файлів (чим більше, тим краще);
- частота (від 15 до 30 кадрів в секунду).
Зазначені функції забезпечать якісну роботу пристрою. Не меншою важливістю мають і додаткові функції, такі як можливість обертання камери (для бічної зйомки при спілкуванні водія з патрульними).
Обов’язково детально ознайомтеся з технічними характеристиками гаджета, що впливають на швидкість і якість роботи в різних погодніх умовах. Чіткість фіксації дорожніх пригод може зіграти важливу роль в суді або простій буденній суперечці.
Функції відеореєстратора
Як і будь-який інший сучасний гаджет, автореєстратор може бути простою камерою з мінімальним набором функцій, а може бути і мегакрутим пристроєм, що рятує життя.
Додаткові функції в залежності від моделі:
- нічна зйомка і розширена – можливість отримання чіткої картинки при перепадах освітлення;
- навігатор GPS;
- наявність акселерометра – фіксатор збільшення швидкості авто і різкого гальмування;
- наявність знімного еноргонакопичувачів – такі моделі продовжують свою роботу і при вимкненому двигуні.
Подібні “примочки” досить корисні і в тій чи іншій ситуації надають вирішальну перевагу. Відеореєстратори представлені на ринку у величезному виборі як за своїми характеристиками, так і за ціною. Обов’язково придбайте такий важливий пристрій, щоб фіксувати все, що відбувається на дорозі. Його наявність додасть впевненості водієві і, ймовірно, збереже сімейний бюджет в разі розглядів при ДТП.