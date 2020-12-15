Якщо подумати про міські дороги, сповнені метушні, машин, заторів, нервових водіїв і великогабаритної техніки серед білого дня, ніяких приємних почуттів не виникає.

На думці лише буденна мета і тривога про власне авто. Саме в таких небезпечних умовах важливо наявність камери в машині. Тільки відеореєстратор зможе надати всі докази в спірній ситуації.

Автомобільна “паличка-виручалочка”

Відеореєстратор – це невелика переносна камера, що записує те, що відбувається навколо машини. Чи то в дорозі, на стоянці або парковці біля будинку, корисний гаджет збереже відео і надасть всю інформацію на карті пам’яті. Кріпиться пристрій затискачами або присосками під лобовим склом.

Критерії вибору:

дозвіл камер (2-5 Мп) і дозвіл відео (HD або SuperHD);

наявність дисплея (для перегляду записів) і його діагональ (від 1,5 до 4 дюйма);

мікрофон (для голосових записів);

кут огляду (від 120° до 180°; оптимальний показник 130-140 °, так картинка не спотворюється і охоплює всі лобове скло);

формат записуваних файлів (чим більше, тим краще);

частота (від 15 до 30 кадрів в секунду).

Зазначені функції забезпечать якісну роботу пристрою. Не меншою важливістю мають і додаткові функції, такі як можливість обертання камери (для бічної зйомки при спілкуванні водія з патрульними).

Обов’язково детально ознайомтеся з технічними характеристиками гаджета, що впливають на швидкість і якість роботи в різних погодніх умовах. Чіткість фіксації дорожніх пригод може зіграти важливу роль в суді або простій буденній суперечці.

Функції відеореєстратора

Як і будь-який інший сучасний гаджет, автореєстратор може бути простою камерою з мінімальним набором функцій, а може бути і мегакрутим пристроєм, що рятує життя.

Додаткові функції в залежності від моделі:

нічна зйомка і розширена – можливість отримання чіткої картинки при перепадах освітлення;

навігатор GPS;

наявність акселерометра – фіксатор збільшення швидкості авто і різкого гальмування;

наявність знімного еноргонакопичувачів – такі моделі продовжують свою роботу і при вимкненому двигуні.

Подібні “примочки” досить корисні і в тій чи іншій ситуації надають вирішальну перевагу. Відеореєстратори представлені на ринку у величезному виборі як за своїми характеристиками, так і за ціною. Обов’язково придбайте такий важливий пристрій, щоб фіксувати все, що відбувається на дорозі. Його наявність додасть впевненості водієві і, ймовірно, збереже сімейний бюджет в разі розглядів при ДТП.