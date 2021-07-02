«Відхід від стандартів, совкові практики та втрата незалежності»: хто звільнився із НБУ на знак протесту

Про це повідомляють #Букви.

Так, 30 червня у відставку подали всі керівники департаменту ліцензування регулятора.

Зокрема, звільнилися дев’ять співробітників: директор департаменту Олександр Бевз, заступниця директора Катерина Жебанова, начальник управління ліцензування банків і кредитних спілок Дмитро Ткачук та його заступник Богдан Ільченко, начальник управління ліцензування страхових компаній Дмитро Смаль, начальник управління ліцензування фінансових компаній Вадим Романюк, заступник начальника експертно-аналітичного управління Дарина Дашкевич та головні експерти цього управління Євген Воробйов і Стефаній Дженко.

”Продовження нашої роботи в Національному банку наразі є неможливим. Централізація прийняття рішень в одних руках, заміна колегіальності директивним прийняттям рішень, на нашу думку, неприпустимі в роботі Національного банку України”, – пояснив Бевз.

За його словами, для команди надкритичними є такі речі: прозоре прийняття та своєчасне оформлення рішень; незалежна робота колегіальних органів регулятора, в першу чергу, наглядових комітетів; невтручання у наглядові процеси як ззовні, так і зсередини; своєчасна і неупереджена комунікація регулятора з приводу його рішень та автономія департаментів у формуванні своєї професійної позиції.

“Ми вважаємо, що на сьогодні НБУ далеко відійшов від цих стандартів. Це загрожує відкатом реформ у банківській сфері та регулюванні небанківського сектору“, – додав Бевз.

1 липня стало відомо, що ще двоє очільників департаментів Національного банку публічно повідомили про намір звільнитися.

Олег Новаковський, який з 2017 року обіймав посаду директора департаменту супроводу кредитів Національного банку, назвав причиною свого звільнення “совкові практики”, не конкретизуючи, про що саме йдеться.

Водночас, Віталій Ваврищук, що обіймав посаду очільника департаменту фінансової стабільності з 2015 року, зазначив, що йде у відставку, бо підтримує позиції свого колеги Олександра Бевза.

Колишніх колег підтримав і Віктор Курцев, який працював в НБУ начальником управління з реалізації комплексних проєктів.

“Нажаль, після приходу нового менеджменту мене повідомили про скорочення всього мого управління. Це трохи дисонує з маніфестами про продовження лінії НБУ у питанні “Привату“, але менше із тим. Мені пропонували іншу роботу у НБУ, однак ще наприкінці минулого року мені стало зрозуміло, що прийняття рішень у регуляторі не буде прозорим, а рішення прийматимуться “за вказівкою”, – пояснив він.

З Нацбанку також звільняється керівниця проєктів і програм департаменту ліцензування Наталія Гудима.

“Так, працювати, навіть дихати в НБУ стало важко. Нацбанк втрачає найцінніше – незалежність, колегіальність”, – зазначила вона.