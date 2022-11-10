Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що рішення міноборони РФ про відступ росіян з західного берега Херсонщини на східний, не має на меті створити пастку для Збройних сил України.

Про це йдеться у звіті ISW.

Відхід Росії із західного берега Дніпра навряд чи є пасткою, яка має на меті заманити українські війська в бій поблизу Херсона, як припускають деякі українські та західні джерела.

Раніше ISW спостерігала за багатьма ознаками того, що російські сили, військові та економічні активи та окупаційні елементи постійно відступають із західного берега через річку Дніпро, і російські офіційні особи передбачають і готувалися до відведення у спосіб, який є несумісним з метою обдурити і заманити в пастку українські війська.

Російське командування, безперечно, намагатиметься уповільнити українське просування, щоб підтримувати впорядковане відступлення, і деякі сили можуть залишитися, щоб затримати українські війська в самому місті Херсоні, але ці бої будуть необхідні для виведення якомога більшої кількості російських підрозділів у належному порядку.

Експерти також наголосили, що всьому російському контингенту знадобиться деякий час, щоб відійти на лівий берег Дніпра і досі незрозуміло, чи буде цей відступ успішним зважаючи на тиск ЗСУ.

“Битва за Херсон ще не закінчилася, але російські війська вступили в нову фазу — пріоритетом є відведення своїх сил через річку в належному порядку та затримка українських сил, а не намагання повністю зупинити український контрнаступ”, – мовиться у звіті.

Український контрнаступ на херсонському напрямку з серпня — скоординована кампанія блокування, щоб змусити російські сили відійти через Дніпро без необхідності великих українських наземних наступальних дій — ймовірно, вдався.

Протягом попередніх місяців, українські сили брали участь у цілеспрямованій і добре виконаній кампанії з метою знищити російські райони концентрації, військові засоби та логістичні вузли по всій Херсонській області, щоб знесилити окупантів.

Українські війська здійснювали постійні атаки на мости через річку Дніпро та націлювалися на центри постачання та склади боєзапасів на східному березі Дніпра, що погіршувало здатність російських військ постачати угруповання на західному березі.

ЗСУ поєднали ці удари з розважливими й успішними наземними атаками на ключові місця, такі як Давидів Брід. Ця кампанія принесла результати. Суровікін прямо визнав, що російські війська не можуть забезпечити своє угруповання в Херсоні та прилеглих районах через українські удари по критично важливих російських лініях постачання на західний берег.

Російські джерела зазначили, що відхід є природним наслідком цілеспрямованих і систематичних українських ударів, які коштували російському угрупованню на західному березі головних артерій постачання, що поступово виснажило їх загальну силу та можливості.