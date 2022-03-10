У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що відключення Чорнобильської та Запорізької АЕС від електромереж можуть погіршити експлуатаційну радіаційну безпеку.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

Зазначається, що безпечне електропостачання від мережі для всіх ядерних об’єктів є одним із семи невіддільних “стовпів” ядерної безпеки та є питанням, що викликає “глибоке занепокоєння” під час російського вторгнення в Україну.

До прикладу, на майданчику Запорізької АЕС є чотири лінії високої напруги, дві з яких пошкоджені в результаті російських окупаційних дій, але дизель-генератори готові забезпечити резервне живлення.

“Хоча такі події не створюють безпосередньої загрози для основних функцій на об’єкті, вони можуть погіршити експлуатаційну радіаційну безпеку”, – заявив голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі.

Також у МАГАТЕ наголосили, що 8 із 15 реакторів країни продовжують працювати, а рівень радіації знаходиться в межах норми.