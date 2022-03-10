Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.
Зазначається, що безпечне електропостачання від мережі для всіх ядерних об’єктів є одним із семи невіддільних “стовпів” ядерної безпеки та є питанням, що викликає “глибоке занепокоєння” під час російського вторгнення в Україну.
До прикладу, на майданчику Запорізької АЕС є чотири лінії високої напруги, дві з яких пошкоджені в результаті російських окупаційних дій, але дизель-генератори готові забезпечити резервне живлення.
“Хоча такі події не створюють безпосередньої загрози для основних функцій на об’єкті, вони можуть погіршити експлуатаційну радіаційну безпеку”, – заявив голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі.
Також у МАГАТЕ наголосили, що 8 із 15 реакторів країни продовжують працювати, а рівень радіації знаходиться в межах норми.
- Нагадаємо, в результаті ворожих дій російських загарбників у Чорнобилі була повністю знеструмлена атомна електростанція.
- Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що більше не отримує даних від системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській атомній електростанції.
- Методом катувань російські бойовики змусили персонал Запорізької атомної електростанції станції записати звернення, яке планують використати в пропагандистських цілях.