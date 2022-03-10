Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

Зазначається, що безпечне електропостачання від мережі для всіх ядерних об’єктів є одним із семи невіддільних “стовпів” ядерної безпеки та є питанням, що викликає “глибоке занепокоєння” під час російського вторгнення в Україну.

До прикладу, на майданчику Запорізької АЕС є чотири лінії високої напруги, дві з яких пошкоджені в результаті російських окупаційних дій, але дизель-генератори готові забезпечити резервне живлення.

“Хоча такі події не створюють безпосередньої загрози для основних функцій на об’єкті, вони можуть погіршити експлуатаційну радіаційну безпеку”, – заявив голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі.

Також у МАГАТЕ наголосили, що 8 із 15 реакторів країни продовжують працювати, а рівень радіації знаходиться в межах норми.