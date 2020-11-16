Жителі столиці зможуть поглянути на Київ під новим кутом: наприкінці цього року в місті відбудеться серія паркових онлайн-забігів KYIV PARK RUN ONLINE.

Як зазначає компанія-організатор Run Ukraine, цей формат покликаний запросити киян “відкрити” для себе місто, в якому вони живуть, побачити те, на що ніколи не звертали уваги.

KYIV PARK RUN ONLINE — це серія з чотирьох онлайн-забігів, присвячених паркам Києва: Маріїнському парку, Голосіївському парку ім. М. Рильського, Парку партизанської слави та парку «Наталка». У межах кожного з чотирьох паркових онлайн-забігів наявні дистанції для різних рівнів фізичної підготовки: 5 км, 10 км і 21 км. Тож взяти участь у забігах може кожен охочий.

Як розповіли в Run Ukraine, на серію цих забігів команду надихнула історія двох літніх бігунів – учасників цьогорічного Київського марафону. Вони все життя прожили в Києві, але лише цієї осені вперше потрапили на Труханів острів, і зробили це саме заради онлайн-забігу.

“Люди можуть роками жити в Києві, але так і не пізнати його повністю. Зазвичай вони прогулюються Хрещатиком, центром міста, зрідка виходять на пробіжки до найближчого парку. А коли мова заходить про пригоди – вони їдуть до іншого міста або за кордон. Адже хіба можна відкрити для себе щось нове у місті, де ти провів цілісіньке життя? – діляться в команді Run Ukraine. – А правда в тому, що найчастіше ми не знаємо свого міста, не відкриваємо його для себе. Участь у забігах KYIV PARK RUN ONLINE дозволить побачити місця, де ви ще не були, і зайнятися таким собі “мікровнутрішнім туризмом” у власному місті”.

Також учасники KYIV PARK RUN ONLINE можуть долучитися до еко-ініціативи – плогінгу. Плогінг – це рух, що поєднує біг та піклування про довкілля. Бігуни зможуть поєднати забіг із збором сміття у парках, де вони бігтимуть, і таким чином зробити своє місто трохи кращим і чистішим, і так само здобути медаль на фініші. Усіх охочих організатори забезпечать рукавичками та сміттєвими пакетами, а ті, хто назбирає найбільше сміття, отримають подарунки.

Забіги проходитимуть упродовж двох місяців, з кінця листопада до початку січня. У певні дати в парках, яким присвячено забіги, працюватимуть стаціонарні фан-зони з підтримкою, фотографами, пунктом гідратації та музичною точкою, завдяки чому учасники матимуть можливість відчути атмосферу справжнього старту.

Розклад роботи фан-зон:

28–29 листопада та 26–27 грудня – у Маріїнському та Голосіївському парках

12–13 грудня та 9–10 січня – у Парку партизанської слави і парку «Наталка»

Стартові пакети з тематичними медалями, за традицією карантинного 2020 року, учасники отримають на поштові відділення напередодні забігу.

Спортивні ентузіасти, які здолають усі чотири старти, здобудуть футболку-лонгслів фінішера KYIV PARK RUN ONLINE.

Механіка участі проста, потрібно:

обрати парк або всі чотири, визначити дистанцію (5 км, 10 км або 21 км) та зареєструватись

отримати стартовий пакет та пробігти обрану дистанцію

за бажанням завітати до фан-зони в парку

одягнути медаль на фініші.

KYIV PARK RUN ONLINE — це прекрасна можливість побороти осінню кволість і лінь, мотивувати себе на регулярні пробіжки, відкрити для себе парки Києва по-новому, побігати тими доріжками, де досі не був, підтримати тіло в тонусі та прокачати свої фізичні можливості. А на фініші – отримати прекрасну медаль, присвячену київському парку.

Дізнатися деталі та зареєструватися можна за посиланням https://kyivparkrun.runukraine.org/

Організатор — Run Ukraine

Офіційний сайт заходу – https://kyivparkrun.runukraine.org/

Контакти:

Анастасія Руссу

тел: +380 50 178 1168

email: [email protected]

Вікторія Веремієнко

тел: +380 67 995 27 67

email: [email protected]