Cенатори США представили новий двопартійний законопроєкт, спрямований на посилення конкуренції на ринку магазинів додатків, на якому домінують Apple і Google.

Про це повідомляє американський телеканал CNBC.

Зміст законопроєкту

Новий законопроєкт просувають сенаторка-республіканка Марша Блекберн та демократи Річард Блюменталь і Емі Клобучар. Їхній документ покликаний змінити бізнес-модель магазинів додатків двох найбільших гравців — Apple і Google.

Відповідно до законопроєкту, такі компанії, як Apple і Google, не зможуть обумовлювати поширення додатку в їхніх маркетах залежно від того, чи використовують розробники їхні платіжні системи, та карати за використання інших умов ціноутворення.

Наразі сторонні магазини додатків доступні для користувачів Android від Google, однак Apple дозволяє завантаження додатків тільки через власний магазин. Законопроєкт передбачає скасування цього обмеження.

Законопроєкт також пропонує заборонити великим операторам магазинів додатків використовувати закриту комерційну інформацію зі сторонніх додатків для конкуренції з ними, необґрунтовано віддавати перевагу або ранжувати свої власні додатки або додатки своїх ділових партнерів.

Також згідно із законопроєктом, Федеральна торгова комісія і генеральні прокурори штату отримають змогу вживати заходів проти платформ у разі порушень.

На сьогодні Google та Apple обґрунтовують свою політику захистом безпеки користувачів. Утім автори законопроєкту переконані, що це — брехня, до якої техногіганти вдаються для збереження монопольного становища.

“Це не тільки лицемірно, але іронічно, тому що вони насправді вторгаються в приватне життя і крадуть дані у розробників і весь час кажуть: “О, ну, ми захисники конфіденційності”. … Такі аргументи є повністю надуманими, і я думаю, що якщо б вони були абсолютно прозорими, конфіденційність була б краще захищена законодавством”, — вважає сенатор Блюменталь.

Конфлікти між розробниками додатків та Apple і Google

Розробники додатків скаржилися в Конгрес і в суд на те, що Apple і Google жорстко контролюють бізнес. Такі компанії, як Epic Games і Spotify, не згодні з комісійними зборами компаній за покупки, які клієнти здійснюють у додатках.

До прикладу, Apple бере комісію 15-30% при оформленні Spotify Premium через додаток iOS, не надаючи права прорекламувати можливість придбати підписку дешевше через інші канали.

Apple і Google заявляють, що комісії, які вони стягують з покупок в додатках, є стандартними для ринку, і що створення і запуск магазинів додатків, якими вони управляють, коштує грошей. Багато розробників кажуть, що не заперечують проти оплати деяких зборів для покриття цих витрат, але поточні збори невиправдано високі.

Розробники також висували звинувачення в тому, що оператори магазинів додатків використовують інформацію про свої ринки для конкуренції з ними.

Реакція гравців ринку застосунків

Корі Райт, віцепрезидент з суспільної політики Epic Games, яка зараз веде судовий процес з Apple і Google з приводу їхніх магазинів додатків, сказала, що внесення законопроєкту є “важливою віхою в боротьбі за більш справедливі цифрові платформи, яка триває”.

“Його прийняття дозволить розробникам домагатися судових заборон за порушення закону, що допоможе зрівняти правила гри для невеликих компаній, які виступають проти монополістів, які зловживають своєю ринковою владою. Це допоможе розробникам будь-якого розміру боротися з цими шкідливими методами та шукати захисту від переслідувань під час судових розглядів або просто тому, що вони наважилися висловитися”, — сказав Райт.

Головний юрист Spotify Орасіо Гутьєррес також високо оцінив законопроєкт.

“Ці платформи контролюють більше торгівлі, інформації та комунікацій, ніж будь-коли раніше, і сила, якою вони володіють, має величезні економічні та соціальні наслідки. Ось чому ми закликаємо Конгрес якомога швидше ухвалити закон про відкриті ринки додатків. Якщо не вжити жодних дій, ми можемо очікувати, що Apple та решта компаній продовжать змінювати правила на користь своїх власних послуг, що призведе до подальшого збитку для споживачів, розробників і цифрової економіки”, — сказав він.