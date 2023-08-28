5 вересня о 10:00 за Київським часом запрошуємо представників українського бізнесу на панельну онлайн-дискусію.

Під час спілкування обговоримо:

Соцпідприємництво – це модно, вигідно чи справді важливо?

Які помилки найчастіше заважають розвивати бізнес?

Чому важливо вести бізнес “в білу”, якщо хочеш будувати міжнародні партнерства?

З якими компаніями хочуть працювати міжнародні донори?

Як зробити свій проєкт привабливим для міжнародного інвестора?

Міжнародний розвиток чи масштабування всередині країни: яку стратегію обрати для свого бізнесу?