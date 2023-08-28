5 вересня о 10:00 за Київським часом запрошуємо представників українського бізнесу на панельну онлайн-дискусію.

Під час спілкування обговоримо:

  • Соцпідприємництво – це модно, вигідно чи справді важливо?
  • Які помилки найчастіше заважають розвивати бізнес?
  • Чому важливо вести бізнес “в білу”, якщо хочеш будувати міжнародні партнерства?
  • З якими компаніями хочуть працювати міжнародні донори?
  • Як зробити свій проєкт привабливим для міжнародного інвестора? 
  • Міжнародний розвиток чи масштабування всередині країни: яку стратегію обрати для свого бізнесу?
  • Презентація онлайн-програми Impactpreneurship для підприємців, які планують масштабувати або відновити свій бізнес

ЗАПРОШЕНІ ЕКСПЕРТИ ТА ГОСТІ ПОДІЇ:

Федір КУШНІР: менеджер з економічного розвитку Проєкту USAID «Економічна підтримка України»

СПЕЦІАЛЬНІ ГОСТІ:

Віталій ЛАВРОВ: Заступник Міністра молоді та спорту України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

Василь НАЗАРУК: Менеджер програми соціального інвестування в Western NIS Enterprise Fund  

Людмила БОГУШ: Експерт з управління часом, планування, досягнення цілей та індивідуального розвитку підприємців 

СПІКЕРИ:

Світлана ОЛЄЙНІКОВА: Експертка зі стратегічного фандрейзингу, керуючий партнер групи компаній Synergy Universe

Олександр БАБІЙ: Експерт з імпакт підприємництва, фандрейзингу та побудови партнерств

Марина БОГУН: Соціальна підприємиця, засновниця ГО “Фундація “Зростай”, консультантка з комунікацій та краудфандингу

Олеся АРХІПОВА: Стратег, власниця Архіпова Адвайзері, автор методики «карта команди»

Роман ХРІСТІН: Лідогенерація та продажі в В2В, фінансовий консалтинг, виробництво, міжнародна торгівля, благодійність

Олександр КИЦЕНКО: Засновник консалтингової компанії «4E CONSULTING”, спеціаліст з побудови, розвитку та систематизації потенціалу організацій

Для участі обов’язкова попередня реєстрація

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8VoSPdI1miKyMoBk4jHw1gHNC2Xj6VsY-KUi_h9qCutCqnA/viewform