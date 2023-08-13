11 серпня відбулась пресконференція, присвячена проблемам протезування українських військовослужбовців, на якій було презентовано Центр складного ендопротезування, остеоінтеграції та біоніки, що розпочав свою роботу у столичному діагностично-лікувальному центрі «Мірум». Відразу після конференції було прооперовано АТО-вця Сергія Міндеру.

Від початку повномасштабної війни декілька десятків тисяч військових втратили або травмували одну чи кілька кінцівок. Не всі з них потребують протезування, але, як стверджують медики, до 4 000 військових вже сьогодні потребують складного протезування, ендопротезування або остеоінтеграції. Сьогодні на конференції обговорили найпоширеніші причини травм та особливості протезування українських бійців, недержавну організацію медичної допомоги постраждалим військовим, міжнародну співпрацю у цій галузі та застосування новітніх медичних методик, а також анонсовані заплановані операції з остеоінтеграції плеча.

«На початку повномасштабної війни основними причинами травмування бійців були артилерійські обстріли та вогнепальні поранення, — каже лікар хірург ортопед-травматолог Олександр Галузинський, медичний директор Центру складного ендопротезування, остеоінтеграції. — А після того, як ворог замінував лінію фронту, до них додалися мінно-вибухові поранення. Травматична ампутація може статися прямо на полі бою – коли вибухом відриває кінцівку. Або ж кінцівку ампутують в першу добу після травмування, тому, що поранення спричинило інфекцію. Бувають і відтерміновані ампутації. Часом лікарі намагаються зберегти життєздатність кінцівки, але ушкодження нервів та судин настільки серйозне, що доводиться приймати рішення про ампутацію. Якщо ж кінцівку врятували, але вона зовсім не функціональна — болить, не згинається в суглобах — теж варто зробити ампутацію, щоб людина могла комфортно користуватися протезом».

В цей же день в клініці була виконана операція з ендопротезування колінного суглоба АТО-вцю Сергію Міндері. Він буд поранений ще у 2016 році у зону нижньої кінцівки. Складність його випадку в тому, що йому вже двічі оперували колінний суглоб інші лікарі, але гарного результату їм не вдалося досягти – колінний суглоб усі ці роки не є стабільним, хворий має обмеженість в рухах. У його випадку допоможе лише ендопротезування, яке й було сьогодні виконано хірургом ортопедом Олександром Галузинським.

«Варто зазначити, що за місяці війни ми – хірурги та ортопеди постійно вчимося, опановуючи нові методики та закордонний досвід, – каже лікар Олександр Галузинський. – Наприклад, за місяці війни почало широко застосовуватися ендопротезування з застосуванням індивідуальних 3D друкованих імплантів. Взагалі ми почали встановлювати більш досконалі імпланти, які надходять в Україну з-за кордону. Наша мета – розв’язувати найскладніші питання ортопедії-травматології, тому ми охоче вивчаємо закордонний досвід і ділимось своїм. Додам, що деякі оперативні втручання з заміщення великих дефектів взагалі були вперше виконані в Україні. І нам приємно демонструвати результати своєї роботи закордонним колегам, бачити, що вони в захваті від нашого рівня. Що стосується хірургічного лікування та хірургічного протезування кінцівок – наша команда робить у цьому напрямку величезну новаторську роботу. Ми самостійно та із запрошеними закордонними спеціалістами виконуємо остеоінтегративне протезування, під час якого протез імплантується в залишкову кістку».

На заході також були присутні українські воїни: прооперований військовослужбовець, Герой України, володар ордену Золота Зірка Дмитро Фінашин з позивним «Фін»; військові, які готуються до операції з остеоінтеграції плеча: Сергій Данилець, Слободян