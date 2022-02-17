17 лютого 2022 року по майже всій території Україні, окрім південної та східної частини, будуть опади у вигляді дощу. Рятувальники попереджають про тумани.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на Укргідрометцентр.

На заході України температура вдень коливатиметься від 6 до 9 градусів тепла. Вночі температура повітря буде від 1 до 5 градусів. По всій території буде хмарно та дощитиме.

У центрі України температура вдень коливатиметься від 5°C до 8°C вдень, і 1..4°C вночі, буде хмарно та протягом дня можливі опади у вигляді дощу.

На півночі країни температура буде від 5 до 8 градусів вдень і 1..4°C вночі, дощитиме.

На сході країни удень температура коливатиметься від 5 до 9 градусів тепла, вночі – від -1°C до -9°C. У Дніпрі буде дощ, у Харкові хмарно, на решті територій – хмарно з проясненнями.

На півдні – хмарно з проясненням (лише в Миколаєві – хмарно), температура коливатиметься від 10 до 14 градусів тепла удень, а вночі – від 1 до 4 градусів морозу.

У Києві вдень температура коливатиметься до 6 до 8 градусів тепла, вночі – від 1 до 3°C, дощитиме.

Рятувальники також попереджають про сильні тумани вранці.