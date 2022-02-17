Про це повідомляють #Букви з посиланням на Укргідрометцентр.
На заході України температура вдень коливатиметься від 6 до 9 градусів тепла. Вночі температура повітря буде від 1 до 5 градусів. По всій території буде хмарно та дощитиме.
У центрі України температура вдень коливатиметься від 5°C до 8°C вдень, і 1..4°C вночі, буде хмарно та протягом дня можливі опади у вигляді дощу.
На півночі країни температура буде від 5 до 8 градусів вдень і 1..4°C вночі, дощитиме.
На сході країни удень температура коливатиметься від 5 до 9 градусів тепла, вночі – від -1°C до -9°C. У Дніпрі буде дощ, у Харкові хмарно, на решті територій – хмарно з проясненнями.
На півдні – хмарно з проясненням (лише в Миколаєві – хмарно), температура коливатиметься від 10 до 14 градусів тепла удень, а вночі – від 1 до 4 градусів морозу.
У Києві вдень температура коливатиметься до 6 до 8 градусів тепла, вночі – від 1 до 3°C, дощитиме.
Рятувальники також попереджають про сильні тумани вранці.
- 16 лютого 2022 року по всій території Україні спостерігається потепління.В західних областях буде хмарно та дощі, на решті територій України без опадів; температура вдень вище нуля.