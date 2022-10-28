Хоча всі вони чудово розуміють, що своєю безвідповідальністю наражають на небезпеку не лише своє здоров’я, а й здоров’я пішоходів та інших водіїв.

Ці лихо водії не поспішають поміняти літні на зимові шини, як того вимагають правила дорожнього руху. Насамперед їх відмінність у складі гуми та протектору малюнку.

Зимова гума може бути:

  • Шипована, у них зчеплення із засніженими та зледенілими дорогами відбувається за допомогою шипів.
  • Не шипована, на автопокришку наносяться маленькі надрізи, ламелі, вони збільшують контакт шин з дорогою
  • У зимової гуми глибший і грубіший рельєф. Є два основні види рельєфу для зимових шин:
  • Європейська “ялинка” підійде м’якшому зимовому клімату
  • Скандинавський з великим блоком у вигляді прямокутника. Вони підходять для снігового та суворого клімату.

До основних їх відмінностей між літньою та зимовою шинами можна віднести наступне.

Літня:

  • Досить жорстка
  • Не плавиться при високій плюсовій температурі й не втрачає свою форму
  • Втрачають свою пружність, що важливо для зчеплення
  • Дає можливість розвинути високу швидкість
  • Швидко зношується

Зимова:

  • Вона м’яка
  • При морозі стає еластичною та забезпечує гарне зчеплення
  • Підійде для великої швидкості
  • При правильній експлуатації служать довше за літні

Що враховувати при купівлі зимових шин

Після закінчення літнього періоду у власників автотранспорту стає питання — де купити шини гарної якості та з гарантією. Цим запитам відповідає інтернет-магазин Rezina.ua, який пропонує свою продукцію понад 13 років від кращих світових виробників.

Одначе треба дотримуватися основних правил при покупці:

  • Малюнок
  • Навантаження та індекс швидкості
  • Враховувати місто та регіон, де ви будете їздити найбільше
  • Всі маркування
  • Розмір
  • Сертифікат

Вдалих вам покупок, і як кажуть ні жезла, ні цвяха.