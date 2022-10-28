Ось і наближається снігова зима, яка приносила та приносить багато аварій на дорогах та знижує середню швидкість пересування транспорту. На превеликий наш жаль не всі любителі транспортних засобів при настанні зимового періоду "перевзувають" свої машини.

Хоча всі вони чудово розуміють, що своєю безвідповідальністю наражають на небезпеку не лише своє здоров’я, а й здоров’я пішоходів та інших водіїв.

Ці лихо водії не поспішають поміняти літні на зимові шини, як того вимагають правила дорожнього руху. Насамперед їх відмінність у складі гуми та протектору малюнку.

Зимова гума може бути:

Шипована, у них зчеплення із засніженими та зледенілими дорогами відбувається за допомогою шипів.

Не шипована, на автопокришку наносяться маленькі надрізи, ламелі, вони збільшують контакт шин з дорогою

У зимової гуми глибший і грубіший рельєф. Є два основні види рельєфу для зимових шин:

Європейська “ялинка” підійде м’якшому зимовому клімату

Скандинавський з великим блоком у вигляді прямокутника. Вони підходять для снігового та суворого клімату.

До основних їх відмінностей між літньою та зимовою шинами можна віднести наступне.

Літня:

Досить жорстка

Не плавиться при високій плюсовій температурі й не втрачає свою форму

Втрачають свою пружність, що важливо для зчеплення

Дає можливість розвинути високу швидкість

Швидко зношується

Зимова:

Вона м’яка

При морозі стає еластичною та забезпечує гарне зчеплення

Підійде для великої швидкості

При правильній експлуатації служать довше за літні

Що враховувати при купівлі зимових шин

Після закінчення літнього періоду у власників автотранспорту стає питання — де купити шини гарної якості та з гарантією. Цим запитам відповідає інтернет-магазин Rezina.ua, який пропонує свою продукцію понад 13 років від кращих світових виробників.

Одначе треба дотримуватися основних правил при покупці:

Малюнок

Навантаження та індекс швидкості

Враховувати місто та регіон, де ви будете їздити найбільше

Всі маркування

Розмір

Сертифікат

Вдалих вам покупок, і як кажуть ні жезла, ні цвяха.