Хоча всі вони чудово розуміють, що своєю безвідповідальністю наражають на небезпеку не лише своє здоров’я, а й здоров’я пішоходів та інших водіїв.
Ці лихо водії не поспішають поміняти літні на зимові шини, як того вимагають правила дорожнього руху. Насамперед їх відмінність у складі гуми та протектору малюнку.
Зимова гума може бути:
- Шипована, у них зчеплення із засніженими та зледенілими дорогами відбувається за допомогою шипів.
- Не шипована, на автопокришку наносяться маленькі надрізи, ламелі, вони збільшують контакт шин з дорогою
- У зимової гуми глибший і грубіший рельєф. Є два основні види рельєфу для зимових шин:
- Європейська “ялинка” підійде м’якшому зимовому клімату
- Скандинавський з великим блоком у вигляді прямокутника. Вони підходять для снігового та суворого клімату.
До основних їх відмінностей між літньою та зимовою шинами можна віднести наступне.
Літня:
- Досить жорстка
- Не плавиться при високій плюсовій температурі й не втрачає свою форму
- Втрачають свою пружність, що важливо для зчеплення
- Дає можливість розвинути високу швидкість
- Швидко зношується
Зимова:
- Вона м’яка
- При морозі стає еластичною та забезпечує гарне зчеплення
- Підійде для великої швидкості
- При правильній експлуатації служать довше за літні
Що враховувати при купівлі зимових шин
Після закінчення літнього періоду у власників автотранспорту стає питання — де купити шини гарної якості та з гарантією. Цим запитам відповідає інтернет-магазин Rezina.ua, який пропонує свою продукцію понад 13 років від кращих світових виробників.
Одначе треба дотримуватися основних правил при покупці:
- Малюнок
- Навантаження та індекс швидкості
- Враховувати місто та регіон, де ви будете їздити найбільше
- Всі маркування
- Розмір
- Сертифікат
Вдалих вам покупок, і як кажуть ні жезла, ні цвяха.