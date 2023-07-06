В "Енергоатомі" наголосили, що відмова російських окупантів переводити п’ятий енергоблок Запорізької АЕС у режим "холодного зупину" може призвести до аварії та масштабного викиду радіації.

Джерело: “Енергоатом”.

Енергоблок №5 Запорізької АЕС введено в експлуатацію понад 34 роки тому. Саме тому для підтримки безпечної роботи блоків обов’язково мають проводитись своєчасне і якісне технічне обслуговування та ремонт обладнання, без яких їх експлуатація стає небезпечною.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, енергоблок №5 ЗАЕС працював на енергетичних рівнях потужності, а з вересня 2022 року окупаційна адміністрація станції підтримує його роботу в режимі “гарячого зупину”.

Уже понад рік російські загарбники свідомо порушують низку основних вимог до експлуатації енергоблоку, серед яких – ігнорування планового графіка техобслуговування систем безпеки, саботаж проведення капремонтів обладнання реакторного відділення та поточного ремонту тепломеханічного, електротехнічного обладнання турбінного відділення й систем керування енергоблоком.

Крім того, вичерпано термін експлуатації частини обладнання, яке підлягає негайній заміні. Зокрема, понад 1000 одиниць тепломеханічного обладнання та ще більше ніж 100 – електротехнічного.

У компанії зазначили, що комплекс цих порушень має серйозні наслідки й у багато разів збільшує ризик відмови систем, які можуть призвести до аварійної ситуації. У такому разі радіаційного впливу можуть зазнати країни Європи.

ДП “НАЕК “Енергоатом”, на виконання рішення Державної інспекції ядерного регулювання України, багаторазово закликало перевести енергоблок №5 ЗАЕС у більш безпечний – “холодний зупин”.

Минулого тижня Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) направила листа до МАГАТЕ із закликом посприяти припису. Та, попри залучення до процесу міжнародних організацій, усі зусилля не досягли мети. Окупаційна адміністрація станції продовжує порушувати як міжнародні норми та стандарти, так і нормативні документи і законодавство атомної галузі України.

“Допоки загарбники перебувають на ЗАЕС, загроза залишається. Задля гарантування безпеки усього континенту найбільший атомний обʼєкт Європи має бути якнайшвидше деокупований та повернутий законному оператору!” – вкотре наголосили в “Енергоатомі”.