За словами речника президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови Ердоганом виклав кілька питань для досягнення припинення вогню з Україною.

Про це повідомляє CNN.

За словами речника президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови з Ердоганом виклав кілька питань для досягнення припинення вогню з Україною.

Ердоган запропонував привезти Путіна та Президента України Володимира Зеленського до Туреччини для сприяння переговорам щодо припинення війни, заявив речник Ердогана Ібрагім Калін.

Він сказав, що Путін виклав вимоги, які потрібно виконати задля продовження переговорів на президентському рівні.

“По-перше, це нейтралітет України, тобто відмова від членства в НАТО. По-друге, роззброєння та гарантії взаємної безпеки в контексті австрійської моделі. По-третє, процес, який російська сторона називає “денацифікацією”, усунення перешкод для широкого поширення російської мови в Україні. Зрозуміло, що в перших чотирьох статтях переговорів, що тривають, було досягнуто певного прогресу. Говорити про повну згоду чи про те, що домовленість ось-ось буде, говорити рано”, – зазначив Калін.

Путін та інші урядовці неодноразово висловлювали неправдиві звинувачення щодо України, безпідставно заявляючи, що країна має “денацифікуватися”.

Калін додав, що Путін висунув ще дві вимоги, які є “найскладнішими”, одна з яких — визнання анексії Криму та так званих “ДНР” та “ЛНР”. За словами речника Ердогана, ці дві останні вимоги “не є прийнятними для України та міжнародної спільноти”.