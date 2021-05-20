Відмова від санкцій проти «Північного потоку–2»: Держдеп опублікував документ, у Сенаті протестують

Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила не накладати санкцій на компанію, відповідальну за будівництво російського газопроводу "Північний потік-2", попри те, що виступає проти цього проєкту. В американському Сенаті заявили, що це помилкове рішення.

Державний департамент США офіційно підтвердив у пресрелізі, що країна не накладатиме санкцій на компанію-оператора “Північного потоку-2” Nord Stream 2 AG та її керівника Маттіаса Варніґа.

“Я дійшов висновку, що відмова від санкцій щодо Nord Stream 2 AG, її генерального директора Маттіаса Варніґа і посадових осіб Nord Stream 2 AG відповідає національним інтересам Сполучених Штатів”, – заявив держсекретар Ентоні Блінкен.

Проте зазначається, що Сполучені Штати введуть санкції проти чотирьох суден і чотирьох юридичних осіб, які займаються прокладанням газопроводу.

“Ми продовжимо чинити опір завершенню проєкту, який послабить енергобезпеку Європи, України й східного флангу НАТО і ЄС. Наш спротив “Північному потоку-2″ незмінний”, – додав Блінкен.

За інформацією агентства Reuters, під санкції, зокрема, потрапили кораблі “Балтійський дослідник”, “Владислав Стрижов”, “Юрій Топчев” і “Академік Черський”.

Крім того, обмеження стосуватимуться компаній, що надають плавзасоби для будівництва, а також Морської рятувальної служби Росії, якій належать дев’ять суден, що беруть участь у проєкті.

Водночас у Сенаті заявили, що рішення про загальну відмову від санкцій є помилковим, а Байден і Блінкен таким чином роблять подарунок президенту Росії Володимиру Путіну.

“Рішення адміністрації скасувати санкції, введені проти компанії Nord Stream 2 AG та її генерального директора Маттіаса Варніґа, посилаючись на національні інтереси США, є помилковим. Адміністрація, схоже, припускає, що якимось чином це відповідає інтересам Сполучених Штатів – дозволити завершення цього російського проєкту зловмисного впливу”, – заявив старший член комітету, сенатор Джим Ріш.