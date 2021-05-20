Відмова від санкцій проти «Північного потоку–2»: Держдеп опублікував документ, у Сенаті протестують

Державний департамент США офіційно підтвердив у пресрелізі, що країна не накладатиме санкцій на компанію-оператора “Північного потоку-2” Nord Stream 2 AG та її керівника Маттіаса Варніґа.
“Я дійшов висновку, що відмова від санкцій щодо Nord Stream 2 AG, її генерального директора Маттіаса Варніґа і посадових осіб Nord Stream 2 AG відповідає національним інтересам Сполучених Штатів”, – заявив держсекретар Ентоні Блінкен.
Проте зазначається, що Сполучені Штати введуть санкції проти чотирьох суден і чотирьох юридичних осіб, які займаються прокладанням газопроводу.
“Ми продовжимо чинити опір завершенню проєкту, який послабить енергобезпеку Європи, України й східного флангу НАТО і ЄС. Наш спротив “Північному потоку-2″ незмінний”, – додав Блінкен.
За інформацією агентства Reuters, під санкції, зокрема, потрапили кораблі “Балтійський дослідник”, “Владислав Стрижов”, “Юрій Топчев” і “Академік Черський”.
Крім того, обмеження стосуватимуться компаній, що надають плавзасоби для будівництва, а також Морської рятувальної служби Росії, якій належать дев’ять суден, що беруть участь у проєкті.
Водночас у Сенаті заявили, що рішення про загальну відмову від санкцій є помилковим, а Байден і Блінкен таким чином роблять подарунок президенту Росії Володимиру Путіну.
“Рішення адміністрації скасувати санкції, введені проти компанії Nord Stream 2 AG та її генерального директора Маттіаса Варніґа, посилаючись на національні інтереси США, є помилковим. Адміністрація, схоже, припускає, що якимось чином це відповідає інтересам Сполучених Штатів – дозволити завершення цього російського проєкту зловмисного впливу”, – заявив старший член комітету, сенатор Джим Ріш.
Нагадаємо, у грудні російське трубоукладальне судно Fortuna залишило німецький будівельний майданчик газопроводу “Північного потоку-2” у Балтійському морі. Прокладання газопроводу, за допомогою якого Росія планує перекачувати газ в Західну Європу в обхід України, на цій ділянці припинили понад рік тому. Це сталося через введення США санкцій щодо європейських підрядників.
Тодішній президент США Дональд Трамп 23 грудня наклав вето на проєкт військового бюджету країни на 2021 рік. Цей оборонний бюджет включав нові санкції проти російських газопроводів “Північний потік- 2” і “Турецький потік”. 1 січня 2021 року Сенат подолав це вето.
Після зміни влади в США Державний департамент також вимагав припинення будівництва російського газопроводу.
- Ще у вересні 2020 року канцлерка Німеччини Ангела Меркель не виключала санкцій проти російського газопроводу “Північний потік-2” через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. До відмови від будівництва “Північного потоку-2” Німеччину закликав і сейм Литви.
- Згодом Ангела Меркель виступила за протидію американським санкціям проти російського газопроводу “Північний потік-2”. Президент Франції Еммануель Макрон підтримав її позицію.
- На початку травня 2021 року NABU, одна з найбільших природоохоронних груп Німеччини, подала позов проти будівництва російського газопроводу “Північний потік 2”. Будівництво було тимчасово зупинено.
- 19 травня стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена вирішила не накладати санкції на компанію, відповідальну за будівництво російського газопроводу “Північний потік-2”.
- Генеральний директор німецької компанії-оператора проєкту “Північний потік-2” Маттіас Варніґ підтвердив, що США дійсно відмовилися від санкцій стосовно будівництва.