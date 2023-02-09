Французька інформаційна агенція AFP опублікувала фото чоловіка, який тримає за руку 15-річну доньку. Вона загинула під завалами внаслідок землетрусів у Туреччині. Наразі офіційно відомо про 12 391 загиблого.

Відповідні світлини AFP поширили в Instagram.

Журналісти зазначили, що чоловік, на ім’я Месут Гансер, сидів на холодних завалах, занадто засмучений, аби говорити, відмовляючись відпускати руку своєї 15-річної доньки, оскільки її тіло лежало серед бетонних плит та арматури.

Родина знаходилася біля епіцентру землетрусу в місті Кахраманмараш.

Нагадаємо, що за інформацією Турецького агентства з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій, станом на зараз офіційно відомо про 12 391 загиблого у Туреччині.

Зазначається, що за лічені години було виявлено тіла понад 3 000 загиблих.

ДОВІДКА: 6 лютого 2023 року низку країн світу сколихнули землетруси.

Найпотужніший стався у Туреччині та сусідній Сирії. За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус магнітудою 7,8 стався за 23 кілометри на схід від Нурдагі, в провінції Газіантеп, на глибині 24,1 кілометра. Нурдагі розташований уздовж турецько-сирійського кордону, і землетрус відчувався в кількох країнах регіону, зокрема в Сирії та Лівані. Після основного землетрусу сталося декілька афтершоків.

Це був найбільш смертоносний землетрус у Туреччині після землетрусу подібної сили в 1999 році, коли загинули понад 17 000 осіб.

Додамо, що протягом 6 лютого землетруси фіксували й у низці інших країн світу. Зокрема у Румунії, у сейсмічній зоні Вранча, стався землетрус магнітудою 4,6 бала. Підземні поштовхи було відчутно в Молдові.

Також у Казахстані відбувся землетрус магнітудою 5,4 бала. Епіцентр землетрусу розташований за 628 кілометрів на захід від Алмати.

Окрім цього, у західній частині Нью-Йорка стався невеликий землетрус, настороживши місцевих жителів, які не звикли до сейсмічної активності у ​​регіоні.