Народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко розповів, чому делегації від опозиції не вдалося зустрітися із послом України в США Оксаною Маркаровою.

Про це нардеп повідомив у коментарі #Буквам.

Олексій Гончаренко нагадав, що Оксана Маркарова зустрілася із нардепами від “Голосу”, проте із делегатами від опозиції – ні.

У коментарі нашому виданню пан Гончаренко сказав, що за 36 годин до поїздки більшій частині делегації, які отримували візу за запрошенням від Конгресу, відмовили у візі.

“Ми направили це запрошення до МЗС, а вони тоді мали направити його у Держдепартамент, щоб видали візу. Віза в мене була, а ось у колег – ні. І ось за 36 годин до вильоту МЗС відкликає цю ноту. І із 8–9 осіб делегації залишається лише двоє. Ми ще беремо з собою Гео Лероса і втрьох летимо”, – сказав Гончаренко.

“Те саме посольство США: ми два місяці з ними переписувалися. Вони знали, що ми летимо, допомагали нам в організації зустрічей. А за 36 годин до поїздки вони перестають виходити на контакт, скасовують зустрічі, які допомагали організовувати. Але ми всі зустрічі зрештою відновили”, – зазначив народний депутат.

За його словами, так і не вдалося з’ясувати ані в посольстві, ані в Оксани Маркарової, чому їхнім делегатам відмовили у візі та перестали виходити на контакт. Пізніше, за словами Олексія Гончаренка, з’явилося повідомлення від посольства, що “посольство не допомагає в організації приватних візитів” і “посольство не може на це витрачати гроші”.

“Але я не розумію, які гроші треба було витратити на зустріч з Оксаною Маркаровою? Ми не просили нам заплатити за зустріч із нею. Ми жодних грошей не просили – це абсолютно якесь незрозуміле пояснення”, – сказав нардеп.

У жовтні народна депутатка від “Європейської Солідарності” Вікторія Сюмар заявила, що амбасадорка України у США Оксана Маркарова намагається скасувати заплановані раніше зустрічі нардепів з американськими політиками.

За словами Сюмар, подібні дії посольств не є рідкістю. Зокрема, під час поїздки нардепки з колегою Іриною Геращенко до Португалії пані посол України у цій країні “вигадувала купу дитячих відмазок про свою “зайнятість”, аби відмовити в зустрічі”.

Раніше #Букви зверталися за коментарем до пані посла України у США Оксани Маркарової. Тепер знову надіслали запит.