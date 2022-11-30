Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

У відомстві зазначили, що мета цього проєкту — показати, що Україна має багато талановитих виконавців, а від російської музики необхідно відмовлятися, щоб не спонсорувати жорстоку й несправедливу війну Росії проти України. Адже кожна прослухана російська пісня спонсорує широкомасштабну війну РФ в Україні.

“Попит і цікавість до всього українського продовжують зростати. Однак російська музика й досі звучить у навушниках українців. Артисти ЕНКО, серед яких Kalush Orchestra та Козак Сіромаха, за підтримки Мінцифри та Міністерства культури й інформаційної політики запускають проєкт “Музична мобілізація”, – пояснили у Мінцифри.

Соціологічна група “Рейтинг” у серпні 2022 року провела опитування, щоб визначити, скільки українців продовжують слухати російську музику. Понад 40% опитаних взагалі перестали слухати російських виконавців, 18% — не слухали раніше і не слухають зараз, лише близько 25% слухають, як і раніше. Тобто загалом майже 60% не слухали російську музику останнім часом або робили це значно рідше, ніж до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

За даними Мінцифри, хоч українці й стали менше слухати російський контент, однак на верхівках музичних чартів все ще багато виконавців з Росії.

“По-перше, музика також діє як пропаганда і не залишається «поза політикою”, по-друге, кожна прослухана пісня спонсорує війну в Україні”, – наголосили у відомстві.

Якщо перевести у цифри, то це приблизно має такий вигляд. Наприкінці 2021 року за одне прослуховування пісні виконавець отримував від 10 до 20 копійок. Якщо українці послухали пісню російського виконавця мільйон разів, то його команда отримає близько 8 тисяч доларів. Далі з цих коштів сплачують податки в російський бюджет, який і фінансує армію. У 2019 році російський музичний ринок сплатив 277,6 млн доларів податків. Їх вистачить, щоб профінансувати понад 5 тисяч солдатів російської армії на рік.

Як долучитися до “Музичної мобілізації”?

Щоб зупинити фінансування армії РФ шляхом прослуховування російських пісень, потрібно зробити декілька дій:

Перевірте свій Spotify, Apple Music, Youtube Music, соцмережі та відпишіться від російських виконавців;

Видаліть всі російські пісні, якщо не зробили цього раніше;

Обирайте українську музику — додавайте улюблені треки, альбоми, підписуйтесь на українських виконавців.

Плейлисти з українськими піснями, які регулярно оновлюються можна переглянути й прослухати за посиланням.