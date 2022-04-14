Віцеканцлер ФРН Роберт Габек розкритикував українську владу, яка не захотіла прийняли візит президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра у Києві. За словами Габека, "відмовивши Штайнмаєру, Україна відмовила Німеччині".

Про це Роберт Габек розповів в інтерв’ю німецькому виданню Spiegel.

Як зауважив німецький чиновник, він, на жаль, повинен сказати, що відмова прийняти у Києві Штайнмаєра є “великою дипломатичною помилкою” української влади.

“Федеральний президент – це Німеччина. Тому відмова Зеленського – це відмова для Німеччини”, – сказав Габек.

Відповідаючи на питання, чи приїде до України він або ж канцлер ФРН Олаф Шольц, Габек заявив, що спершу “ми всі маємо переконатись, що розв’язуємо проблему, а не загострюємо її” додавши, що такі питання можна обговорити у телефонній розмові.

Як відомо, раніше у Німеччині заявили, що Штайнмаєр нібито хотів приїхати до Києва разом з президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії. Проте Україна буцімто відмовила президенту ФРН у цьому візиті.