Про це Роберт Габек розповів в інтерв’ю німецькому виданню Spiegel.
Як зауважив німецький чиновник, він, на жаль, повинен сказати, що відмова прийняти у Києві Штайнмаєра є “великою дипломатичною помилкою” української влади.
“Федеральний президент – це Німеччина. Тому відмова Зеленського – це відмова для Німеччини”, – сказав Габек.
Відповідаючи на питання, чи приїде до України він або ж канцлер ФРН Олаф Шольц, Габек заявив, що спершу “ми всі маємо переконатись, що розв’язуємо проблему, а не загострюємо її” додавши, що такі питання можна обговорити у телефонній розмові.
Як відомо, раніше у Німеччині заявили, що Штайнмаєр нібито хотів приїхати до Києва разом з президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії. Проте Україна буцімто відмовила президенту ФРН у цьому візиті.
- Нагадаємо, представник німецького уряду заявив, що президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр займає “чітку та недвозначну позицію” на підтримку України. Тому у Берліні не розуміють, чому Київ проти візиту Штайнмаєра до столиці України.
- Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, як і його офіс не зверталися щодо офіційного візиту до Києва.