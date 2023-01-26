Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, під час відкриття засідання Керівного комітету платформи обговорено необхідність забезпечення прогнозованої, ритмічної бюджетної підтримки у 2023 році.
“Маємо €18 млрд від ЄС та майже $10 млрд від США. Розраховуємо профінансувати різницю дефіциту з допомогою МВФ”, – зазначив Шмигаль.
Також він повідомив, що розглянуто питання майбутнього планування й забезпечення початку відновлення України.
Наголошено, що для цього уряд визначив 4 пріоритети: відновлення енергетики, гуманітарне розмінування, відбудова житла, критичної і соціальної інфраструктури.
Окрім того, обговорено координацію фінансових інструментів підтримки економіки та приватного сектору (страхування воєнних ризиків, державно-приватне партнерство, допомога у фінансуванні проєктів підтримки малого бізнесу).
Наприкінці засідання Шмигаль подякував союзникам за підтримку України й допомогу в пошуку нових дієвих форм солідарності з нашою державою.
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