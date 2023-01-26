Сьогодні, 26 січня, відбулося перше засідання фінансової координаційної платформи донорів за участі міністрів країн-партнерів. У такий спосіб стартував так званий "фінансовий Рамштайн", заснування якого ініціював президент України.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, під час відкриття засідання Керівного комітету платформи обговорено необхідність забезпечення прогнозованої, ритмічної бюджетної підтримки у 2023 році.

“Маємо €18 млрд від ЄС та майже $10 млрд від США. Розраховуємо профінансувати різницю дефіциту з допомогою МВФ”, – зазначив Шмигаль.

Також він повідомив, що розглянуто питання майбутнього планування й забезпечення початку відновлення України.

Наголошено, що для цього уряд визначив 4 пріоритети: відновлення енергетики, гуманітарне розмінування, відбудова житла, критичної і соціальної інфраструктури.

Окрім того, обговорено координацію фінансових інструментів підтримки економіки та приватного сектору (страхування воєнних ризиків, державно-приватне партнерство, допомога у фінансуванні проєктів підтримки малого бізнесу).

Наприкінці засідання Шмигаль подякував союзникам за підтримку України й допомогу в пошуку нових дієвих форм солідарності з нашою державою.