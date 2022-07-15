План оперативного відновлення Київщини містить у собі відбудову 18 307 об’єктів.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Одним із основних завдань після деокупації Київської області є оперативне та якісне відновлення житлового фонду, транспортної та соціальної інфраструктури.

За словами Олексія Кулеби, саме ці напрямки входять до Плану Fast Recovery. Серед них – відновлення 18307 об’єктів. Зокрема, це – 1158 багатоквартирних будинків. Майже 17 тисяч приватних житлових будинків, шкіл – 31, дитячих садків – 21, медичних закладів – 28 та інфраструктурних об’єктів – 121.

Натомість за кошти держбюджету вже завершено більше як 80 об’єктів, за кошти благодійників – 110. Ще на близько 250 об’єктах тривають роботи.

“Ми вже відновлюємо постраждалі будинки. За пробним проєктом будуємо домівки у Дмитрівці, прийняли обласну програму на викуп квартир та відбудову житла”, – зазначив Олексій Кулеба.

Також він додав, що зараз триває співпраця з урядами інших країн, іноземними та міжнародними благодійними фондами, неурядовими організаціями.

Для того, аби залучити партнерів до відбудови регіону, на базі Київської ОВА створено Координаційний центр відродження Київщини. Це платформа, де буде відбуватись комунікація з усіма учасниками процесу відновлення, планування та координація зусиль.

“Впевнений, що Київщина стане прикладом сучасного відновлення, майданчиком для інвестицій та взірцем для інших”, – наголосив голова Київської ОВА.

Нагадаємо, що на початку липня Офіс президента України презентував проєкт відновлення критично важливої пошкодженої інфраструктури Fast Recovery на конференції в Лугано.

Метою проєкту Fast Recovery є відновлення критично важливої пошкодженої інфраструктури України. Загальний бюджет Fast Recovery становить майже 17,4 млрд доларів.