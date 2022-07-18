Відновлювана енергетика дає незалежність від автократичних режимів – Бербок

Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.
“Відновлювана енергія в наш час також означає свободу”, – наголосила вона 18 липня, виступаючи у Берліні.
За словами глави МЗС ФРН, це “найкраща гарантія для того, щоб стати незалежними від імпорту викопного палива і незалежними від автократичних урядів у всьому світі”. Бербок переконана, що війна, розв’язана РФ в Україні, стане “стимулом для розширення відновлюваних джерел енергії”, хоча це “ніколи не входило до планів” президента РФ Путіна.
Представниця партії “зелених” Бербок визнала, що владі Німеччини довелося приймати складні рішення, поновлюючи роботу вугільних електростанцій задля зниження залежності від російського газу. Однак, за її словами, це не означає, що уряд у Берліні послаблює своє прагнення розширення використання відновлюваних джерел енергії.
Водночас німецька міністерка закликала до скоординованих на міжнародному рівні дій у боротьбі з глобальним потеплінням.
- Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц налаштовує населення країни на те, що санкції проти РФ триватимуть ще довгий час і це супроводжуватиметься відповідними труднощами. Проте “неоколоніальний” курс російського президента РФ Володимира Путіна має бути зупинений за” будь-яку ціну”.
- За півтора місяця ціни на газ у Європі зросли вдвічі внаслідок того, що РФ знизила обсяги постачання усіма можливими маршрутами.
- Проте глава Федерального агентства з мереж Клаус Мюллер заявив, що відсутність серйозних цінових стрибків, попри зупинку газопроводу “Північний потік”, може означати, що ринки врахували втрати газових постачань із РФ і ціни стабілізувалися.
- Своєю чергою, Олаф Шольц не вважає заперечення проти згортання атомної енергетики в країні обґрунтованими, попри загрозу нестачі природного газу через обмеження з РФ.