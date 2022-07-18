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Відновлювана енергетика дає незалежність від автократичних режимів – Бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про важливість ширшого використання відновлюваних джерел енергії на тлі російської агресії проти України.

Понеділок, 18 липня 2022, 23:29
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Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.

“Відновлювана енергія в наш час також означає свободу”, – наголосила вона 18 липня, виступаючи у Берліні.

За словами глави МЗС ФРН, це “найкраща гарантія для того, щоб стати незалежними від імпорту викопного палива і незалежними від автократичних урядів у всьому світі”. Бербок переконана, що війна, розв’язана РФ в Україні, стане “стимулом для розширення відновлюваних джерел енергії”, хоча це “ніколи не входило до планів” президента РФ Путіна.

Представниця партії “зелених” Бербок визнала, що владі Німеччини довелося приймати складні рішення, поновлюючи роботу вугільних електростанцій задля зниження залежності від російського газу. Однак, за її словами, це не означає, що уряд у Берліні послаблює своє прагнення розширення використання відновлюваних джерел енергії.

Водночас німецька міністерка закликала до скоординованих на міжнародному рівні дій у боротьбі з глобальним потеплінням.

Теги: альтернативна енергетика, Бербок, відновлювані джерела

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