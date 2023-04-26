Під час телефонної розмови президента Володимира Зеленського та глави Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна сторони обмінялися думками та представили один одному бачення щодо перспектив мирних переговорів.

Про це розповів речник глави держави Сергій Никифоров в етері телемарафону.

Никифоров акцентував важливість самого факту прямих переговорів на найвищому рівні.

Це було відновлення прямого діалогу на найвищому рівні. Відбувся, як кажуть дипломати, “обмін думками”. Глава Китаю особисто представив своє бачення мирного плану, президент України розповів про “формулу миру”… Приємно, що є певні моменти, в яких є такі “точки перетину”, з яких можна починати і далі розвивати діалог”, – пояснив речник президента.

Він додав, що погляди України та КНР збігаються зокрема у питанні нерозповсюдження ядерної зброї та її невикористанні, а також щодо заборони взяття в заручники цивільних об’єктів.

Речник зауважив, що від цієї розмови не очікували конкретних домовленостей, водночас сам факт розмови може стати першим кроком і поштовхом до відновлення та розвитку українсько-китайських взаємин.

Своєю чергою, глава Української держави оприлюднив заяву, в котрій зазначив, що під час годинного спілкування обговорили весь комплекс актуальних питань двосторонніх відносин. Окрему увагу приділили шляхам можливої взаємодії з метою встановлення справедливого і сталого миру для України.

Ніхто не бажає миру більше, ніж український народ. Ми – на своїй землі і боремося за наше майбутнє, реалізовуючи невід’ємне право на самооборону. Мир має бути справедливим і стійким, заснованим на принципах міжнародного права та поваги до Статуту ООН. Не може бути жодного миру шляхом територіальних компромісів. Територіальна цілісність України має бути відновлена в межах 1991 року”, – мовиться у повідомленні. Також під час розмови сторони обговорили шляхи зміцнення українсько-китайського партнерства. Зеленський нагадав, що до повномасштабного російського вторгнення Китай був торговельним партнером України номер один. Та висловив сподівання, що сьогоднішня розмова дасть потужний імпульс для повернення, збереження та розвитку цієї динаміки на всіх рівнях.

26 квітня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном. За словами речника Глави держави Сергія Никифорова, розмова тривала майже годину.

Додамо, що лідер КНР Сі Цзіньпін під час розмови із президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Китай відправить в Україну та суміжні країни спеціального представника у справах Євразії для “поглибленого спілкування щодо політичного врегулювання “кризи” в Україні”.

У березні Зеленський запросив в Україну главу Китаю Сі Цзіньпіна, який ще на той час жодного разу не спілкувався з українським президентом після початку повномасштабного російського вторгнення.

Контактів із Сі не було понад рік від початку повномасштабної війни.